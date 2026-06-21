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阿爾卑斯冰川美景上身！蕭邦Alpine Eagle換新色 抗磁力提升15倍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供

蕭邦（Chopard）旗下運動腕表系列Alpine Eagle再添新作，以阿爾卑斯山壯麗景色為靈感，推出「Alpine Eagle 41 Rhône Blue」與「Alpine Eagle 41 AM」兩款新作，外觀捕捉隆河藍與苔蘚綠詮釋冰川與山林景致，並以創新材質與防磁技術，延續品牌跨越三代的製表傳承。

Alpine Eagle 41 Rhône Blue藍色表盤靈感來自發源於瑞士瓦萊州羅納冰川的隆河。這條河流一路流向日內瓦湖，最終注入地中海，也是多種雄鷹的棲息地。蕭邦藉此向阿爾卑斯自然環境致敬，同時持續支持Alpine Eagle基金會推動的生態保育計畫。

Alpine Eagle 41 AM則首度採用苔蘚綠色調，放射狀紋理靈感取自老鷹虹膜，搭配黑色秒針形成鮮明對比，6點鐘位置並飾有黑色交叉磁鐵標誌，為優異防磁性的標誌象徵：41 AM是Alpine Eagle系列首款防磁腕表。所搭載蕭邦自製Chopard 01.01-C自動上鍊機芯及全新抗磁游絲，能有效降低外界磁場對走時精準度的影響，其抗磁能力較傳統游絲提升約十五倍，即使面對手機、電腦等電子設備產生的磁場，仍可維持穩定運作。

Alpine Eagle系列腕表以1980年Karl-Friedrich Scheufele提議打造的St. Moritz腕表為靈感，2019年在第三代家族成員Karl-Fritz的推動下推出，成為融合運動風格與自然靈感的代表作。系列所有零件皆由蕭邦自製，並採用含有80％再生材質的Lucent Steel™精鋼打造，兼具高硬度與低致敏特性。 伴隨系列誕生而成立的Alpine Eagle基金會，長年投入阿爾卑斯山生態保育，包括白尾海雕復育及金雕保護計畫，品牌亦將部分腕表銷售收益回饋基金會，持續實踐永續理念。

Alpine Eagle 41 Rhone Blue腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼、Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，63萬9,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle 41 Rhone Blue腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼、Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，63萬9,000元。圖／蕭邦提供

Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供

Alpine Eagle 41 Rhone Blue腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼、Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，63萬9,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle 41 Rhone Blue腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼、Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，63萬9,000元。圖／蕭邦提供

Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle 41 AM系列腕表，41毫米符合倫理道德標準的Lucent Steel™精鋼腕表，Chopard 01.01-C 型自動上鏈機械機芯與防磁游絲，配Lucent Steel™精鋼表鍊與三重摺疊式表扣，58萬5,000元。圖／蕭邦提供

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