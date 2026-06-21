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夏天頭髮不毛躁還要香！Moroccanoil推優油噴霧、LADOR擴大香氛系列

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
摩洛哥優油噴霧運用超輕盈柔霧科技，瞬間吸收不厚重、髮絲輕盈不扁塌。圖／歐娜國際提供
摩洛哥優油噴霧運用超輕盈柔霧科技，瞬間吸收不厚重、髮絲輕盈不扁塌。圖／歐娜國際提供

夏季高溫潮濕，不僅容易讓髮絲毛躁扁塌，也讓人更重視頭髮散發的香氣與光澤感。近期護髮品牌同步推出新品，從修護到留香全都滿足。

Moroccanoil自2008年推出經典明星商品「摩洛哥優油」以來，以珍貴摩洛哥堅果油與修護科技，帶起一股護髮油產品風潮。觀察到消費者追求更輕盈、便利的使用體驗，尤其亞洲地區受高溫潮濕氣候及頻繁染燙影響，髮絲容易出現乾燥、受損與毛躁問題，宣布推出全新「摩洛哥優油噴霧」，以超輕盈快乾小分子油霧質地，帶來更輕盈的護髮體驗。

新品延續經典摩洛哥優油的核心修護科技與摩洛哥堅果油精華，透過細緻柔霧均勻包覆髮絲並快速吸收，可於濕髮吹整前作為造型打底，也能在乾髮時補充光澤、撫平毛躁與整理飛翹髮絲，維持秀髮輕盈亮澤。

此外，噴霧式設計免沾手即可使用，讓護髮更便利，適合居家造型、通勤或外出前快速整理。產品具備提升光澤感、縮短吹整時間、長效抗毛躁及抗熱防護等特色，並採用無酒精配方，濕髮與乾髮皆適用，為消費者帶來兼具保養與造型的全新護髮體驗。

除了修護髮絲，從清潔開始也要香香的。由BTS成員Jimin擔任全球品牌形象大使的韓國專業護髮品牌LADOR，繼微光奇蹟精華油Angel Muguet鈴蘭香氣獲得市場好評後，再推出同系列微光香氛洗髮精與髮膜，將經典鈴蘭香氣延伸至完整洗護流程，打造從洗髮、護髮到造型前保養的一站式香氛護髮體驗。

其中，全新微光香氛髮膜鈴蘭香氣採用高濃度彈性護髮配方，可深入修護受損毛鱗片，並添加品牌獨家研發的低分子微蛋白質成分，緊密貼合髮絲表面，提升柔順度與自然光澤。LADOR表示，鈴蘭香氣象徵純淨、幸福與嶄新開始的香氣意象，已成為品牌代表性香調之一。

此外，兩款新品同步搭載品牌專利三重香氛層疊包覆技術，讓鈴蘭香氣隨時間層層釋放，兼顧髮質修護與持久留香需求，為消費者帶來更完整的香氛護髮體驗。

LADOR攜手Jimin擴大產品版圖，從微光護髮系列到造型香氛保養儀式感一次到位。圖／LADOR提供
LADOR攜手Jimin擴大產品版圖，從微光護髮系列到造型香氛保養儀式感一次到位。圖／LADOR提供

歡慶上市，官網購買摩洛哥優油噴霧100ml，送優油超輕感保濕洗髮露、護髮劑組，優惠價2,000元。記者黃筱晴／攝影
歡慶上市，官網購買摩洛哥優油噴霧100ml，送優油超輕感保濕洗髮露、護髮劑組，優惠價2,000元。記者黃筱晴／攝影

摩洛哥 品牌 夏天

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