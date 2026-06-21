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《玩具總動員5》新角色莉莉板掀話題 Belkin、CASETiFY推童趣聯名新品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迪士尼皮克斯《玩具總動員》CASETiFY聯名系列新品。圖／CASETiFY提供
迪士尼皮克斯《玩具總動員》CASETiFY聯名系列新品。圖／CASETiFY提供

玩具總動員5》電影近期正式上映，再度掀起全球粉絲討論熱潮。這次電影裡出現了玩具的最新強敵「一台平板電腦」，將故事核心轉向當代家庭最真實的科技育兒課題，而配件品牌也緊抓話題，推出角色聯名系列新品。

Belkin《玩具總動員5》聯名iPad保護殼以電影中新登場角色「莉莉板Lilypad」為設計靈感，將iPad化身為充滿童趣的角色夥伴，延續電影劇情，為孩子帶來兼具保護力與互動感的使用體驗。

Belkin iPad保護殼（玩具總動員5）採用耐用EVA泡棉材質，支援iPad第10代與第11代機型，外觀融入莉莉板標誌性大眼睛與角色元素。產品配備防滑柔軟邊框、內建提把及可摺疊支架，方便孩童攜帶、觀看影片、繪畫或學習使用，提升日常操作便利性。

保護殼隨附專屬QR Code，可下載莉莉板主題桌布，將背景與鎖定畫面同步換上電影角色風格，打造更完整的沉浸式體驗。產品同時採用安全無毒材質與易清潔表面設計，兼顧孩童使用安全與家長日常維護需求。

CASETiFY也推出全新《玩具總動員》聯名系列，以胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲，以及《玩具總動員5》新角色莉莉板為設計靈感，打造一系列充滿童趣的科技配件。此次最大亮點為可自由排列角色與經典元素的「客製化貼紙手機殼」，以及能加入姓名與喜愛角色的「皮克斯角色客製化手機殼」，讓粉絲自由搭配牛仔星星、太空藍調與乳牛紋等經典印花，打造專屬收藏。

除了手機殼外，聯名系列也推出多款特色配件，包括充滿拆箱驚喜的《玩具總動員5》絨毛吊飾盲盒、輕巧可愛的角色吊飾串珠，以及結合經典角色元素的App Icon網格手機殼。從客製化設計到收藏小物，讓日常科技配件化身冒險夥伴，陪伴粉絲重溫《玩具總動員》的歡樂回憶，也為生活增添更多趣味與個人風格。

能客製化姓名與最愛角色的「皮克斯角色客製化手機殼」，打造專屬收藏。圖／CASETiFY提供
能客製化姓名與最愛角色的「皮克斯角色客製化手機殼」，打造專屬收藏。圖／CASETiFY提供

Belkin與《玩具總動員5》聯名推出Lilypad iPad保護殼，建議售價1,390元。圖／Belkin提供
Belkin與《玩具總動員5》聯名推出Lilypad iPad保護殼，建議售價1,390元。圖／Belkin提供

充滿拆箱驚喜的《玩具總動員5》絨毛吊飾盲盒，有機會獲得最新角色莉莉板。圖／CASETiFY提供
充滿拆箱驚喜的《玩具總動員5》絨毛吊飾盲盒，有機會獲得最新角色莉莉板。圖／CASETiFY提供

Belkin iPad保護殼（玩具總動員5）採用耐用EVA泡棉材質，支援iPad第10代與第11代機型。圖／Belkin提供
Belkin iPad保護殼（玩具總動員5）採用耐用EVA泡棉材質，支援iPad第10代與第11代機型。圖／Belkin提供

玩具總動員 iPad 電影

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