世紀婚禮！新娘穿香奈兒、新郎穿LV 杜娃黎波、卡倫透納西西里浪漫完婚

西洋流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）與英國男星卡倫透納（Callum Turner）於日前甜蜜完婚，堪稱全球時尚界與樂壇的一場夢幻的世紀婚禮。兩人先於5月31日在倫敦老馬里波恩市政廳低調公證，在僅有8位至親好友的溫馨見證下結為連理；隨後便移師義大利西西里島，在極具歷史底蘊的古老別墅中，展開為期三天、星光熠熠的奢華慶典。

這場婚禮最受矚目的焦點，莫過於新娘的頂級婚紗。香奈兒（CHANEL）服飾名品部藝術總監特Matthieu Blazy別在社群上發文祝賀，並揭密這件他首度為品牌摯友設計的高級訂製婚紗幕後工藝。禮服由Atelier Montex工坊純手工刺繡、耗費480,000顆珠飾，並由Lesage工坊歷時1,155小時的精湛針線工藝，打造出栩栩如生的錯視（trompe l'oeil）珠寶效果。配有兩公尺長裙擺的禮服上，還細緻缀上了Lemarié工坊製作的25,000根羽毛；而長達六公尺的薄紗面紗，則運用手工裁剪的歐根紗貼花，展現鳥語花香的詩意意象，凝聚了兩大工坊超過3,000小時的手工心血。

與新娘的極致奢華相呼應，新郎卡倫透納則選穿了由路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監菲董（Pharell Williams）為之量身打造的訂製禮服。頂級男裝工坊以經典的黑色緞面翻領黑色純羊毛燕尾服展現其挺拔身形，搭配白色海島棉晚禮服襯衫與黑色牛皮德比鞋，盡顯英倫紳士的內斂優雅與俐落氣度。胸情的牡丹胸花裝飾，花心以純棉填充，外層包覆天鵝絨。以網紗包裹呈現出細膩的粉狀花粉效果，約60道手工製程。花瓣採用水洗絲製作，每片皆經手工繪製，呈現由淺至深的漸變紅色調，增添了豐富的質感與層次。絲質的葉片和花莖亦各自以不同深淺的色彩手繪而成。組裝時每片花瓣均被精心調整至略微不同的方向，以營造自然的動感，賦予花朵更為栩栩如生的氣息。

西洋流行天后杜娃黎波與英國男星卡倫透納於日前於西西里甜蜜完婚。圖／摘自IG @dualipa

西洋流行天后杜娃黎波與英國男星卡倫透納於日前於西西里甜蜜完婚。圖／摘自IG @dualipa

西洋流行天后杜娃黎波與英國男星卡倫透納於日前於西西里甜蜜完婚。圖／摘自IG @dualipa

西洋流行天后杜娃黎波與英國男星卡倫透納於日前於西西里甜蜜完婚。圖／摘自IG @dualipa

杜娃黎波穿香奈兒訂製婚紗於西西里完婚。圖／摘自IG @chanelofficial