居家咖啡享受升級！飛利浦Baristina一滑即沖 Nespresso新增濃郁模式

居家咖啡風潮持續升溫，從現磨現煮到智慧膠囊系統各有愛好者，飛利浦與Nespresso近期同步發表新品，瞄準追求便利、風味與質感兼具的消費族群。

飛利浦推出全新「Baristina一滑極萃義式咖啡機」，主打「一按、一滑、一分鐘」極簡沖煮體驗，讓消費者無需專業技巧，也能在家輕鬆享受現磨現煮的義式咖啡風味。

使用者只需放入咖啡豆，按下按鈕並滑動手柄，機器即可自動完成研磨、佈粉、壓粉與萃取流程。產品搭載SAS智慧研磨系統、100%陶瓷平刀研磨器及16 bar專業泵壓系統，可萃取出香氣濃郁、層次豐富的義式咖啡，並支援濃縮、長萃及個人化濃度記憶功能。

在設計方面，機身寬度僅18公分，可輕鬆融入居家或辦公空間；首創粉餅彈出設計，搭配沖煮器與粉杯一體成型結構，大幅簡化清潔流程。此外，機身採用高達50%可回收材質，並導入無塑包裝設計，呼應永續生活趨勢。

Nespresso最新Vertuo UP膠囊咖啡機主打纖薄機身與智慧科技，機身寬度僅12公分，搭載VERTUO系列首款1.4公升可旋轉式水箱，可依空間需求調整擺放方向。新機具備3秒極速預熱功能，並新增「濃郁模式」按鍵，可提升咖啡萃取濃度，適合製作冰咖啡、拿鐵及各式奶類特調。並支援Nespresso Smart App連線，使用者可調整萃取杯量、水溫設定，並透過App掌握機器狀態與保養提醒。

Vertuo UP延續VERTUO系列獨家Centrifusion高速離心萃取技術，透過智慧辨識膠囊參數，自動調整水溫、轉速與萃取時間，提供穩定風味表現，並支援從25ml濃縮咖啡到535ml分享杯等多種杯量選擇。

全新Vertuo UP膠囊咖啡機將於7月1日在台灣正式上市，提供醇萃黑、靜謐灰、晨露白3款配色，建議售價9,900元。6月17日至6月30日期間，於momo購物網獨家開放超早鳥預購，並推出三重預購優惠，包括咖啡機優惠價7,400元、加贈總價值超過2,000元的咖啡特調配件套組與View Recipe咖啡杯組，以及加購指定膠囊組再加贈20顆咖啡膠囊。

Vertuo UP膠囊咖啡機3秒極速預熱、可旋轉式水箱靈活收納，全新「濃郁模式」讓同一顆膠囊解鎖兩種風味，加冰加奶不稀釋，在家也能輕鬆重現精品特調。圖／Nespresso提供

飛利浦Baristina一滑極萃義式咖啡機透過「一按一滑一分鐘」極簡3步驟，自動完成研磨校準、均勻佈粉、智慧壓粉與萃取，讓新鮮義式咖啡走入日常。

圖／飛利浦提供