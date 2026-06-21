Pixel手機偷偷變強了！新增7大實用新功能一次看 AI影音創作快速上手

Google宣布6月將陸續推出多個功能更新，為Pixel手機帶來多項更智慧、更個人化的新體驗，同時搭配Android 17正式上線，同步新增隱私與安全防護功能，將於未來幾週陸續推送至Pixel裝置。

首先登場的是全新「螢幕錄影自拍」功能。使用者錄製螢幕畫面時，可同步開啟前鏡頭錄下自己的表情反應，不論是製作Reaction影片、遊戲實況或操作教學，都能一鏡到底完成。錄影過程中還可自由調整自拍視窗大小與位置，創作更加方便。

AI應用方面，Google進一步將Gemini Omni導入影片創作。使用者只需透過自然語言描述需求，即可結合文字、照片與影片素材，自動生成完整影片內容，甚至能打造專屬虛擬分身加入影片演出，大幅降低影片製作門檻。

除了影片創作，Gemini也新增AI音樂生成功能。使用者可輸入文字指令或上傳照片，讓Gemini根據主題創作歌曲與歌詞，並依照喜愛的曲風、節奏與人聲風格客製化調整，輕鬆打造個人專屬配樂。

針對日常多工需求，Android 17新增「泡泡」功能。使用者只需長按App圖示，即可將應用程式縮小成懸浮視窗，並在不同App間快速切換。尤其在Pixel 10 Pro Fold摺疊手機上，泡泡還能集中排列於專屬工具列，提升工作與娛樂效率。

安全防護方面，Google進一步整合緊急分享與事故偵測功能。當Pixel手機或智慧手錶偵測到重大車禍或跌倒事件時，除了自動聯繫緊急救援單位，也能同步通知預先設定的緊急聯絡人，協助親友即時掌握狀況。

此外，廣受好評的「畫圈搜尋」也升級，新增「搜尋類似款式」功能，現在看到喜歡的穿搭時，只要幫對方拍張照、或是直接圈選畫面中的服飾或配件，即可快速找到類似商品，從上衣、褲子到鞋款都能一次搜尋，目前已支援Android 14以上且具備畫圈搜尋功能的裝置。

Android 17同時強化隱私保護機制，包括允許使用者僅暫時分享精確位置、選擇性分享聯絡人資訊，以及升級遺失裝置保護功能。即使手機遭竊且密碼被破解，系統仍可透過生物辨識機制保護個人資料，進一步提升裝置安全性。

全新「螢幕錄影自拍」方便捕捉即時反應，讓影片創作更便利。圖／Google提供

運用Gemini輕鬆創作專屬配樂。圖／Google提供

畫圈搜尋再進化，快速尋找整套穿搭單品。圖／Google提供