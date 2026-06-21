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嘉市好店南北雙展齊發 嘉義風味搶攻全台市場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市好店南北雙展齊發！嘉義風味進軍台南、台北拓展市場。圖／嘉義市政府提供
嘉市好店南北雙展齊發！嘉義風味進軍台南、台北拓展市場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府持續推動「嘉市好店」品牌升級與市場拓展，今年夏天攜手在地優質品牌南北同步參展，除將於6月26日至7月5日進駐新光三越台南西門店舉辦的2026 T368城鄉物產展，也將於6月24日至27日參加台北國際食品展，藉由雙展布局，將嘉義市特色產品推向更多消費者與國內外買家。

市長黃敏惠表示，市府長期投入「嘉市好店」品牌遴選、設計輔導及行銷推廣，協助在地業者提升品牌形象與市場競爭力。此次透過台南與台北雙展同步登場，不僅能直接接觸消費市場，也能爭取更多通路合作與商業媒合機會，讓嘉義優質產品走向全國及國際市場。

此次參與台南展售的12家嘉市好店品牌，包括島座、易嘉人、福德龍茶行、義興嘉釀、薯職人、東發蜂蜜、日日好農、日造酒妝、伊米咖啡、可味肉乾、錦龍醬油及咖樂彩虹麵，產品涵蓋茶品、咖啡、蜂蜜、醬料、伴手禮及特色零食等，展現嘉義市多元且具特色的產業實力。

市府建設處表示，為增加展場互動與買氣，台南新光三越展區特別規畫抽獎活動。展覽期間民眾單筆消費滿888元即可參加扭蛋抽獎；此外，只要在展區互動打卡點拍照，並上傳至嘉義市政府建設處臉書粉絲專頁，即可獲得限量抽獎機會。

嘉義 黃敏惠 台南

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