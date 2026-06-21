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頂級精品郵輪島嶼天空再靠泊台中港 旅客搭郵輪環島、跳島

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
島嶼天空郵輪今天靠泊台中港19號碼頭，受到熱情歡迎。圖／台中港務分公司提供
島嶼天空郵輪今天靠泊台中港19號碼頭，受到熱情歡迎。圖／台中港務分公司提供

今年4月首航台中港引發熱烈迴響後，卡麗多莉郵輪公司旗下的島嶼天空（ISLAND SKY）時隔2個月，今天再度抵達台中港，靠泊19號碼頭。這次再訪，象徵台中港成功重返國際郵輪版圖，也為中台灣的高端觀市場注入一劑強心針。

為表示對島嶼天空的熱烈歡迎，交通部觀光署參山國家風景區管理處、台中市政府及台中港務分公司，特別贈送到港85位旅客當季水果禮盒、提燈及粽子造型香包等代表臺灣文化及在地特色紀念品，台中市政府也安排「台中國際踩舞嘉年華」舞團的舞蹈表演，讓旅客一下船就感受到中台灣的熱情與魅力。

島嶼天空號（ISLAND SKY） 總噸位為4200噸，長度約90.6公尺，可搭載118位旅客，這次航程從基隆出發，在台灣展開郵輪環島、跳島旅程，靠泊台灣的港口包括基隆港、台中港、馬公港及高雄港。旅客今天在台中港登岸後進行中部半日遊觀光行程，參觀中台灣自然風景及人文特色。台中市及彰化縣政府也在台中港旅客中心設置旅遊諮詢服務，提供郵輪旅客下半天的觀光及交通參考與諮詢。

今年適逢台中港開港50周年，一系列慶祝活動正熱烈展開，國際郵輪的接連報到，更為開港半世紀增添亮麗篇章。台中港務分公司表示，未來將攜手地方政府與觀光業界，整合多元面向的觀光遊憩及商業活動，期盼台中港不僅是中部重要的貨運樞紐，更能成為國際遊輪常駐的蔚藍新據點。

島嶼天空郵輪今天靠泊台中港19號碼頭。圖／台中港務分公司提供
島嶼天空郵輪今天靠泊台中港19號碼頭。圖／台中港務分公司提供

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