有行旅／搭河輪遊萊茵河

台中市一名張姓女子重病入住某私立養護所近十年，去年二月某日先被黃姓、謝姓人員從廁所一路粗暴拖回寢室，全身傷痕累累；隔天又因何姓人員餵食疏忽窒息致死，台中地檢署日前依過失致死罪起訴三人。衛福部已研議修法，未來連二次評鑑乙等機構將廢除設立許可。

2026-06-21 00:10