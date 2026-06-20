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味全龍獲上半季冠軍 成美園區及德克士推出慶祝封王優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
德克士脆皮炸雞全台門市，明天起同步推出慶祝封王優惠。圖／業者提供
德克士脆皮炸雞全台門市，明天起同步推出慶祝封王優惠。圖／業者提供

味全龍今晚以4：0打敗台鋼雄鷹，獲得上半季冠軍，成美園區及德克士推出慶祝封王優惠。

有台版兼六園美稱的成美文化園及德克士脆皮炸雞全台門市，明天起同步推出慶祝封王優惠。

即日起到6月30日（二）只要穿上紅色戰袍，一起到成美文化園應援，即可享全票半價優惠（150元）入園。

德克士跟龍迷一起狂賀奪冠！明天起連續慶祝3天（6/21-6/23）；「奔龍而上應援餐」直接下殺58折。原價438元，狂賀價只要255元，應援餐一次吃好吃滿，包含：招牌咔滋脆皮炸雞2塊、 BBQ烤翅2份、咔滋洋蔥圈2份及冰紅茶（M）2杯。

三天活動期間持2026年味全龍賽事紙本票根或電子票券購買「奔龍而上應援餐」，還能以39元加購招牌咔滋脆皮炸雞1塊。

有台版兼六園美稱的成美文化園明天起同步推出慶祝封王優惠。圖／業者提供
有台版兼六園美稱的成美文化園明天起同步推出慶祝封王優惠。圖／業者提供

味全龍今晚以4：0打敗台鋼雄鷹，獲得上半季冠軍。圖／業者提供
味全龍今晚以4：0打敗台鋼雄鷹，獲得上半季冠軍。圖／業者提供

味全龍今晚以4：0打敗台鋼雄鷹，獲得上半季冠軍。圖／業者提供
味全龍今晚以4：0打敗台鋼雄鷹，獲得上半季冠軍。圖／業者提供

味全龍

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