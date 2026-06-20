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IKEA「絕版品出清」近千項產品限時下殺3折起 還有銅板價好物

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
BRÄNNBOLL充氣躺椅。圖／IKEA提供
BRÄNNBOLL充氣躺椅。圖／IKEA提供

IKEA絕版品出清開跑，即日起至7月15日共有近千項產品限時下殺3折起，從激省兩萬元的VISKAFORS三人座沙發等大型家具、到500元以下就能入手的BRÄNNBOLL充氣躺椅等人氣好物，滿足不同居家佈置與生活需求。

此外，喜愛挖寶的消費者也別錯過銅板價9元的VITABBORRE碗，以及50元有找的SANDLÖPARE收納盒、KALAS餐具18件組等超值小物，輕鬆用小預算為餐桌與居家空間換上新風貌。

IKEA限時出清優惠再加碼，宜家卡卡友在同一活動期間家具家飾單筆消費滿500元即贈200元滿額抵用券，快到IKEA全台各分店或官網挖寶搶好物，限時出清、售完不補。

●精選激省家具：

VISKAFORS三人座沙發（lejde淺米色／樺木）採用經典外型與圓潤線條設計，寬敞深座位搭配獨立筒彈簧結構，提供柔軟舒適的支撐感，原價29,990元、限時特價9,990元。

NORDVIKEN延伸桌（黑色）以堅固實木製成，滑順的延伸裝置可依需求調整為4人桌或6人桌，原價12,990元、限時特價3,999元。

GRÖNFJÄLL辦公椅附扶手／頭靠墊（letafors 灰色／黑色）符合人體工學設計，可調節扶手提供穩定支撐，原價13,990元、限時特價5,499元。

ÖNNESTAD扶手椅（katorp米色）以嶄新面貌重新演繹IKEA經典之作，跳色搭配為空間增添獨特個性，原價3,499元、限時特價1,799元。

VIHALS層架組附10塊層板（白色）可搭配抽屜櫃或自由組合多個組件，打造兼具收納與美感的居家空間，原價4,799元、限時特價3,499元。

●精選實用單品：

BRÄNNBOLL充氣躺椅（亮橙色）隨附一個小型充氣泵，可瞬間為躺椅注入空氣，面套採用透氣的網眼布料，不使用時還可透過背面的圈環將躺椅掛於牆上，原價1,599元、限時特價479元。

GREJSIMOJS填充玩具（熊／綠色）擁有可愛面孔和俏皮顏色，毛茸茸的身體柔軟舒適，原價399元、限時特價199元。

MYGGLASVINGE被套（附2個枕頭套）採用大面積樹葉圖案設計，運用清爽花色將大自然帶入臥室，原價1,799元、限時特價599元。

HELMERN附輪腳抽屜櫃（藍色）可將工作環境整齊收納，又能以時尚感點綴空間，抽屜附標籤匣，方便分類整理與拿取物品，原價1,299元、限時特價999元。

MÄVINN洗衣籃（黃麻／棉質）採用染色棉及黃麻繩製成，容量大且質地厚實，無論存放衣物、放置靠枕或其他隨時取用的物品都合適，原價899元、限時特價269元。

●精選超值銅板價好物：

VITABBORRE碗（藍色，16公分）兼具防撞、防刮特性，同系列湯盤及餐盤單個限時特價9元起。

SANDLÖPARE收納盒（長頸鹿）採用柔軟布面材質，搭配可愛野生動物插畫，為空間增添童趣，尺寸專為KALLAX層架組設計，附把手方便提取與移動，不用時還能折疊存放，原價179元、限時特價49元。

SMÖRFISK餐墊（條紋，淺乳白色／淺綠色）採用紗染棉質布料製成，可直接放入洗衣機洗滌，2件裝原價149元、限時特價99元。

PANSARTAX附蓋收納盒（透明、灰藍色）由超過50%再生塑膠製成，適合收納化妝品、美髮用品、充電器和電線等配件小物，半透明設計方便找到所需物品，原價199元、限時特價99元。

KALAS餐具18件組（多種顏色／季節限定）色彩鮮艷、輕巧耐摔，原價69元、限時特價29元。

●附註：詳細商品貨況與售價以各門市、官網公告為準。

KALAS餐具18件組。圖／IKEA提供
KALAS餐具18件組。圖／IKEA提供

VITABBORRE碗。圖／IKEA提供
VITABBORRE碗。圖／IKEA提供

SANDLÖPARE收納盒。圖／IKEA提供
SANDLÖPARE收納盒。圖／IKEA提供

VISKAFORS三人座沙發。圖／IKEA提供
VISKAFORS三人座沙發。圖／IKEA提供

IKEA

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