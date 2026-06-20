台北超狂「港點吃到飽」！烤鴨、鮑魚燒賣無限續 避風塘蝦現點現做

台北超狂「港點吃到飽」回來了！位於南港車站旁的「台北六福萬怡酒店」人氣活動「飲茶尋飽去」，將於7月9日起限時回歸，今年活動全面升級，不僅首度移師9樓宴會廳，以更寬敞舒適的空間迎接饕客，更推出「自助餐檯＋現點現做」雙軌供餐模式，打造一場港式飲茶控不能錯過的夏日饗宴。

延續過往深受好評的飲茶體驗，「飲茶尋飽去」今年集結超過50道港式料理，從經典燒味、蒸籠點心、粵式熱炒到傳統糖水一次滿足，讓賓客不必奔走多家餐廳，就能在一桌之間品嚐多款經典港味。活動也特別呼應六福客棧金鳳廳過往的飲茶記憶，重現老派茶樓的熱鬧氛圍與分享式用餐樂趣。

餐檯上的招牌料理包括「萬怡掛爐烤鴨」、「蔥香玫瑰油雞腿」、「蟹黃海鮮豆腐」、「蠔皇鳳爪拼豉汁排骨」及「頂湯花膠煲例湯」等經典港式菜色，滿足喜愛傳統粵菜風味的饕客。現點現做區則由廚師團隊即席料理，提供「避風塘椒鹽白蝦」、「豉汁炆龍膽魚球」、「松露蝦仁滑蛋」、「XO爆炒松阪豬」等熱炒佳餚，讓每一道料理都保有現做的鑊氣與香氣。

港式飲茶靈魂「蒸籠點心」更是此次活動亮點，現場供應晶瑩蝦餃皇、鮑魚魚子燒賣、韭菜鮮蝦餃、鮮筍海棠果、糯米珍珠雞、蠔皇叉燒包等人氣點心，搭配金牌叉燒酥、鮮蝦腐皮捲等炸點與烘焙類港點，從鹹香到酥脆一次收齊。

甜點部分則以港式糖水畫下完美句點，包括經典楊枝甘露、椰汁西米露、紅豆紫米露等，清爽甜味為整場飲茶饗宴增添層次。

此次「飲茶尋飽去」活動期間為2026年7月9日至8月31日，平日午餐（11:30～14:00）與晚餐（17:30～20:30）時段供應，用餐不限時；假日則採全日供餐模式，中午12點至晚間8點半供應，用餐限時2小時。餐價平日成人每位1,088元＋10%，假日成人每位1,288元+10%。無論是港點愛好者、家庭聚餐，或想體驗經典港式飲茶文化的饕客，都能趁夏日時節前往南港，享受一場豐盛港味盛宴。

◎台北六福萬怡酒店「2026飲茶尋飽去」

．活動期間：2026年7月9日至8月31日 ．平日餐價：成人每位1,088元＋10%、孩童（滿6歲，未滿12歲）每位588元＋10%、幼兒（未滿6歲）不收費 ．假日餐價：成人每位1,288元＋10%、孩童（滿6歲，未滿12歲）每位788元＋10%、幼兒（未滿6歲）不收費

蠔皇叉燒包。圖／摘自台北六福萬怡酒店官網

擂茶貢糖糕。圖／摘自台北六福萬怡酒店官網