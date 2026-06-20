開幕5天就喊停業！瑞士頂級巧克力Läderach台北101門市休業原因曝光

瑞士頂級巧克力品牌 Läderach台北101旗艦店才剛開幕，便因熱烈人氣迎來「甜蜜的意外」。開幕短短5天後，品牌宣布自6月20日起暫停營業，進行商品補貨與營運準備，等待以更完整的商品陣容重新迎接消費者。

Läderach表示，自台北101門市開幕以來，受到許多消費者支持與喜愛，不少招牌巧克力商品在開幕後迅速售罄，實際需求遠超原先預期。面對突如其來的熱烈反應，品牌團隊目前正與瑞士總部密切合作，加速安排新一批商品來台，希望在最短時間內恢復供應。

這間位於台北101 B1樓層的旗艦店，於6月15日正式開幕，主打瑞士新鮮巧克力（Fresh Chocolate）體驗，開幕後吸引不少巧克力愛好者朝聖。不過，由於部分熱門商品快速完售，品牌為確保後續能提供完整購物體驗，因此決定暫停營業進行補貨作業。

Läderach指出，對於此次未能購買到心儀商品的顧客深感抱歉，也感謝消費者的耐心與支持。最新營業資訊將透過官方社群平台陸續公布，待商品補足後，將再次以完整的巧克力系列與消費者見面。

從開幕排隊熱潮到迅速售罄，Läderach台北101旗艦店的短暫休整，也反映出市場對高端巧克力品牌進駐台灣的高度關注。這場因人氣而起的「甜蜜暫停」，也讓人期待品牌下一次開門迎客時，帶來更完整的瑞士巧克力風味。

以下是【Läderach品牌公告】

親愛的 Läderach 顧客您好：

感謝您自台北 101 門市開幕以來給予我們的熱情支持與喜愛。

短短幾天內，我們收到來自許多顧客的鼓勵與肯定，也見證了大家對我們新鮮巧克力的喜愛。許多招牌商品在開幕後迅速售罄，實際需求遠遠超出我們原先的預期，這份熱烈的回響讓我們深受感動，也滿懷感謝。

為了盡快補足商品並以更完整的商品陣容迎接大家，我們將自 6 月 20 日起暫停營業，進行補貨與相關準備作業。

目前團隊正與瑞士總部密切合作，全力安排新一批商品來台，希望能在最短的時間內，讓大家再次品嚐到喜愛的 Läderach 經典風味，並帶來更完善的購物體驗。

對於此次未能購買到心儀商品的顧客，我們深感抱歉，也衷心感謝您的理解、耐心與支持。每一份鼓勵與期待，都是我們持續努力前進的動力。

最新的營業資訊，將陸續公布於 Läderach 官方社群平台，誠摯邀請您持續關注。

期待很快能再次與您相見，並以滿滿的新鮮巧克力迎接您的到來。

誠摯感謝

Läderach 團隊 敬上

品牌發出暫時停業公告。圖／摘自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心FB