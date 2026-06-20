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開幕5天就喊停業！瑞士頂級巧克力Läderach台北101門市休業原因曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Läderach於6月15日正式進駐台北101購物中心B1。圖／摘自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心FB
Läderach於6月15日正式進駐台北101購物中心B1。圖／摘自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心FB

瑞士頂級巧克力品牌 Läderach台北101旗艦店才剛開幕，便因熱烈人氣迎來「甜蜜的意外」。開幕短短5天後，品牌宣布自6月20日起暫停營業，進行商品補貨與營運準備，等待以更完整的商品陣容重新迎接消費者。

Läderach表示，自台北101門市開幕以來，受到許多消費者支持與喜愛，不少招牌巧克力商品在開幕後迅速售罄，實際需求遠超原先預期。面對突如其來的熱烈反應，品牌團隊目前正與瑞士總部密切合作，加速安排新一批商品來台，希望在最短時間內恢復供應。

這間位於台北101 B1樓層的旗艦店，於6月15日正式開幕，主打瑞士新鮮巧克力（Fresh Chocolate）體驗，開幕後吸引不少巧克力愛好者朝聖。不過，由於部分熱門商品快速完售，品牌為確保後續能提供完整購物體驗，因此決定暫停營業進行補貨作業。

Läderach指出，對於此次未能購買到心儀商品的顧客深感抱歉，也感謝消費者的耐心與支持。最新營業資訊將透過官方社群平台陸續公布，待商品補足後，將再次以完整的巧克力系列與消費者見面。

從開幕排隊熱潮到迅速售罄，Läderach台北101旗艦店的短暫休整，也反映出市場對高端巧克力品牌進駐台灣的高度關注。這場因人氣而起的「甜蜜暫停」，也讓人期待品牌下一次開門迎客時，帶來更完整的瑞士巧克力風味。

以下是【Läderach品牌公告】

親愛的 Läderach 顧客您好：

感謝您自台北 101 門市開幕以來給予我們的熱情支持與喜愛。

短短幾天內，我們收到來自許多顧客的鼓勵與肯定，也見證了大家對我們新鮮巧克力的喜愛。許多招牌商品在開幕後迅速售罄，實際需求遠遠超出我們原先的預期，這份熱烈的回響讓我們深受感動，也滿懷感謝。

為了盡快補足商品並以更完整的商品陣容迎接大家，我們將自 6 月 20 日起暫停營業，進行補貨與相關準備作業。

目前團隊正與瑞士總部密切合作，全力安排新一批商品來台，希望能在最短的時間內，讓大家再次品嚐到喜愛的 Läderach 經典風味，並帶來更完善的購物體驗。

對於此次未能購買到心儀商品的顧客，我們深感抱歉，也衷心感謝您的理解、耐心與支持。每一份鼓勵與期待，都是我們持續努力前進的動力。

最新的營業資訊，將陸續公布於 Läderach 官方社群平台，誠摯邀請您持續關注。

期待很快能再次與您相見，並以滿滿的新鮮巧克力迎接您的到來。

誠摯感謝

Läderach 團隊 敬上

品牌發出暫時停業公告。圖／摘自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心FB
品牌發出暫時停業公告。圖／摘自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心FB

Läderach於 1962 年創立，以高品質、新鮮為品牌精神，所有巧克力皆於瑞士格拉魯斯州生產製造。圖／摘自Läderach FB
Läderach於 1962 年創立，以高品質、新鮮為品牌精神，所有巧克力皆於瑞士格拉魯斯州生產製造。圖／摘自Läderach FB

台北101 巧克力 瑞士

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