來去Balenciaga喝一杯？全新TechWear健康系列 好看、好聽還好喝！

時尚圈最近掀起健康風，連向來特立獨行的Balenciaga也加入激烈戰局！品牌在全新發表的TechWear健康概念系列中，破天荒把「身心平衡」當核心，推出讓人耳目一新的摩登奢華體驗 。

由創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的Balenciaga秋季26系列，以「身體與感知」(Body＆Being）為題，將流動循環線條的Balenciaga Bodies圖像融入設計。服裝工藝更是科技感滿滿，像是網膜塔夫綢運動套裝與皮革防風外套竟然運用超聲波壓合尼龍膠帶技術完全結合，另外像是Aqua拉鏈則使用反向編織用以防水。無論連體衣、單車短褲或防風外套，一次滿則抗菌、速乾、吸濕排汗跟防紫外線功能，高可視反光細節更讓人從健身房一路帥到夜店。

Balenciaga同時還配合新系列發表了「Balenciaga Boost」快閃店，踩點巴黎、北京、上海及曼谷，將冷飲變成最潮時尚配件。主打冰沙包含加入海洋膠原蛋白的黑白冰沙「Main Character」、融合抹茶與南非醉茄的「Back to Life」以及「Momentum」；現場還能客製化添加維他命油或肌酸。加上天然成分的「Operational」與「Reset Form」運動前後能量棒，配上排毒「Green Flag」或高效補水「All Clear」鮮榨果汁，讓營養補充變得很有儀式感！

不僅如此，Balenciaga更把觸角大膽延伸到Barry's健身空間，直接「駐點」洛杉磯、紐約、倫敦、巴黎、米蘭、杜拜、新加坡及雪梨等地展開跨界聯名。運動時可看到專屬限定視覺佈置，還能一邊揮汗一邊聽上Balenciaga Music客製歌單。

想要把科技機能感穿上身？Balenciaga TechWear秋季26系列現已於全球特選專賣店及balenciaga.com正式發售，時尚粉絲手速要快，全台8間Balenciaga專門店、逛起來啦！

Balenciaga TechWear秋季26系列連身運動衣，價格店洽。圖／Balenciaga提供

運動不限定在健身房、球場上，Balenciaga 2026秋季的TechWear系列，勾勒出運動、生活的全新可能。圖／Balenciaga提供

鮮榨果汁系列、能量補給，這回Balenciaga不僅要你穿得好看、還要你能量滿滿。圖／Balenciaga提供

Balenciaga TechWear秋季26系列運動上衣，價格店洽。圖／Balenciaga提供

「Main Character」、「Momentum」與「Back to Life」的三款冰沙還可加入維他命油、豌豆蛋白或肌酸，補充能量。圖／Balenciaga提供

除了打造2026秋季服裝，Balenciaga同時也和健身推出特殊裝置，並發表能量棒、能量飲與專屬運動音樂歌單。圖／Balenciaga提供