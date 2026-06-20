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嘉義白醋涼麵紅進超商 在地老饕揭靈魂關鍵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
萊爾富「嘉義涼麵」神還原南部經典美乃滋風味；「椒香蔥油涼麵」以蔥香與麻香交織清爽不膩的口感。圖／萊爾富提供
萊爾富「嘉義涼麵」神還原南部經典美乃滋風味；「椒香蔥油涼麵」以蔥香與麻香交織清爽不膩的口感。圖／萊爾富提供

炎炎夏日帶動涼麵商機，各大超商紛紛搶攻消暑市場，其中主打嘉義特色風味的「白醋涼麵」掀起話題。從萊爾富推出「嘉義涼麵」，到全家便利商店攜手嘉義老店打造「嘉義崇文白醋涼麵」，讓源自嘉義經典小吃再度成為焦點。

不同於北部以細鹼麵搭配麻醬、蒜泥與小黃瓜絲的吃法，嘉義涼麵最大特色在於使用寬扁白麵條，淋上麻醬、蒜泥，再加入被在地人稱為「白醋」的美乃滋，創造出濃郁滑順又帶有微酸層次的獨特風味。

外地人對「涼麵加美乃滋」感到驚訝，但對嘉義人而言，這是飲食日常。已故作家魚夫生前形容，「涼麵加美乃滋」堪稱嘉義人飲食不成文憲章。

嘉義地處北回歸線，夏季炎熱，涼麵發展成早餐與消暑聖品，店家多選用較寬麵條，需要濃稠醬汁包覆麵體，美乃滋正好能增加滑順口感，讓麻醬香氣更為突出。

除經典小黃瓜絲，部分店家研發創新口味。近年嘉義涼麵持續創新轉型。百萬訂閱美食YouTuber千千去年攜手崇文涼麵，透過品牌「水水灶咖」協助老店升級，盼將嘉義特色美食推向更多年輕族群與國際市場。

在地業者指出，嘉義人愛吃白醋涼麵並非單純偏好甜味，而是美乃滋能讓醬汁更滑順、不乾噎，再搭配少許清醋提味，呈現麻醬香、微酸爽口的層次感，吃來更加清爽。

空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎，是美乃滋（白醋）涼麵創始店，傳承至第三代的外省風味，將涼麵加上麻辣口味，讓滑順的口感外，還在舌尖多停留了一股微辣刺激滋味，店家經3次搬遷，落腳公明路上50年木造老屋重新改裝的店面。

許秦蓉說，嘉義涼麵特色放白醋（美乃滋），不是南部人愛吃甜，是放白醋後醬汁較為滑順、不噎口，靈感來自媽媽以前吃火鍋沙茶都放生蛋黃，預防燙傷口腔又滑順，涼麵微酸麻醬香，微酸不是白醋，是清醋（醋酸），讓人愈吃愈順口，清爽不膩加點辣還過癮。

空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎，是美乃滋（白醋）涼麵創始店，圖／小伍妹麻辣涼麵店提供
空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎，是美乃滋（白醋）涼麵創始店，圖／小伍妹麻辣涼麵店提供

嘉義 涼麵 萊爾富

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