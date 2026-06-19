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少年的敢鬥、女性骨董賽車的藝術風範 RICHARD MILLE交織優雅新高度

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE公主拉力賽兼容了駕駛的熱情，也探索法國文化與優雅生活的相容。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE公主拉力賽兼容了駕駛的熱情，也探索法國文化與優雅生活的相容。圖／RICHARD MILLE提供

頂級獨立製表品牌RICHARD MILLE近年以強悍的運動風格與頂級身價頻頻成為金字塔族群定義品味、生活風格的標準配備。然而品牌近年更展現出多元面向，從號召百輛頂級骨董車的女性專屬賽事，以致品牌史上最年輕的輪椅網球天才，再到揉合高科技航空材質的粉彩陀飛輪，完美演繹優雅、堅韌與突破極限的當代生活風格。

剛於2026年5月底落幕的第25屆RICHARD MILLE公主拉力賽（Rallye des Princesses Richard Mille）靈感源自1929年女子賽事的定速拉力賽，今年自巴黎凡登廣場盛大出發，沿途行經香檳區、勃根地丘陵與阿爾卑斯山道，吸引97支全女性車隊在1,700公里的漫長征途中，以高超的專注力與定速判斷力一決高下。賽事不以速度為絕對依歸，更追求時間與速度的極致精準，進而展現對傳統的尊重，以及藝術、生活的餘情餘裕。

RICHARD MILLE在擴充社交網路時同樣展現了獨特眼光，像是近期邀請年僅13歲的英國輪椅網球新星Matthew Knoesen，他不僅是品牌有史以來最年輕的的品牌摯友，更是英國草地網球協會（LTA）最年輕的男子組年度冠軍暨U18冠軍。Matthew出生時曾被醫生斷言終生無法站立，但他卻憑抗壓能力與刻苦訓練哲學球場上大放異彩，並立志成為史上首位單年度包攬全部三項青少年大滿貫的「金滿貫」選手、激勵人心。

這種追求極限的敢鬥精神，正和品牌全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪不謀而和，該款時計今年換上令人驚豔的「粉彩色調」外衣，以藍色與白色表圈搭配淡紫色中層表殼，並由搭載融合蜂巢狀機芯底板與功能選擇器的RM21-02手動上鍊陀飛輪機芯驅動，除了顛覆高科技材質非黑即白的冰冷印象，更由內而外將女性優雅、年少的堅韌無懼，與品牌的高科技美學交織出全新高度，全球限量30只、價格店洽。

第25屆RICHARD MILLE公主拉力賽（Rallye des Princesses Richard Mille）由法國巴黎出發，展開為期六日優雅、浪漫的賽車旅程。圖／RICHARD MILLE提供
第25屆RICHARD MILLE公主拉力賽（Rallye des Princesses Richard Mille）由法國巴黎出發，展開為期六日優雅、浪漫的賽車旅程。圖／RICHARD MILLE提供

即便曾被醫生曾斷言終生可能無法站立或行走，13歲的少年突破了限制，為人們帶來了激勵與勇氣的故事。圖／RICHARD MILLE提供
即便曾被醫生曾斷言終生可能無法站立或行走，13歲的少年突破了限制，為人們帶來了激勵與勇氣的故事。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪，RM21-02手動上鍊機芯、限量30只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 21-02 Aerodyne陀飛輪，RM21-02手動上鍊機芯、限量30只，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

賽車結束後留下的不僅有勝負，更是難忘回憶與珍貴友誼，成為時間的最美餽贈。圖／RICHARD MILLE提供
賽車結束後留下的不僅有勝負，更是難忘回憶與珍貴友誼，成為時間的最美餽贈。圖／RICHARD MILLE提供

Quartz TPT®石英纖維是由RICHARD MILLE與NTPT共同開發，以粉色視覺顛覆高科技材質的印象。圖／RICHARD MILLE提供
Quartz TPT®石英纖維是由RICHARD MILLE與NTPT共同開發，以粉色視覺顛覆高科技材質的印象。圖／RICHARD MILLE提供

Matthew Knoesen以奇蹟般的勵志人生、最年輕的英國草地網球協會男子組年度冠軍暨U18冠軍，成為RICHARD MILLE品牌史上最年輕的品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供
Matthew Knoesen以奇蹟般的勵志人生、最年輕的英國草地網球協會男子組年度冠軍暨U18冠軍，成為RICHARD MILLE品牌史上最年輕的品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供

每一台賽車都包含正副兩位駕駛，兩人必須互相照應、探索路線和沿途風情，展現團隊合作的默契。圖／RICHARD MILLE提供
每一台賽車都包含正副兩位駕駛，兩人必須互相照應、探索路線和沿途風情，展現團隊合作的默契。圖／RICHARD MILLE提供

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