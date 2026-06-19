挑戰16球歷史紀錄？27歲球星姆巴佩 x HUBLOT宇舶表 世界盃巔峰出擊

2026年FIFA世界盃足球賽正如火如荼展開，全球球迷的目光再度聚焦在綠茵、高速、熱情的球場上。上屆狂轟8球勇奪「金靴」（Golden Boot）的法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé），今年正值27歲的體能與經驗巔峰，他會否在本屆賽事打破「世界盃史上新進球王」的16球歷史紀錄？已成為他每次登場時的火熱亮點。身為HUBLOT宇舶表品牌大使的他，不僅在球場上展現制霸氣勢，雙方更在近期發表聯名大作，為這場全球體育盛事增添話題。

HUBLOT宇舶表與足球在過去已展現強勁的情感連結，包含曾先後為世紀球王比利（Pelé）與馬拉度納（Maradona）打造經典聯名表，如今品牌將象徵球王榮耀的火炬傳遞給新一代領軍人物，共同構思出Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼表，承襲傳奇巨星的歷史底蘊、全球僅限量生產200只，成為製表與足球運動的深度結合，更是球王、品牌與球迷間的共振符碼。

談及本次合作姆巴佩感性表示：「這不僅僅是一只腕表，更承載著我始終堅持的信念：相信自己、把握機會、開創屬於自己的道路。」他帶著自信微笑回應，與宇舶攜手打造這款腕表讓他有機會回顧職業生涯的每一場比賽、每一次進球與每一個關鍵時刻。

這款Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼表的雙層結構表圈是由18K King Gold「皇金」與白陶瓷共構，並以六顆H型獨家皇金螺絲固定，其鏤空面盤採用霧面灰色鍍釕處理，搭配細緻的白色點綴以注入科技感。面盤上的皇金色調「10」字標誌，正是姆巴佩在國家隊的經典背號與幸運數字，而白色與金色則分別代表其專注與雄心。同時表圈6點鐘方向再刻有姆巴佩的座右銘「Trust Yourself」（相信自己），隨時激勵著配戴者滿懷熱血、直面挑戰。

腕表同時還可透過OneClick單鍵快拆裝置，輕鬆替換皇金色調複合織物魔鬼氈表帶，或刻有「KM」標誌的黑白雙色橡膠表帶。HUBLOT更大方「寵粉」，提供品牌頂級的「5+5」的10年保固，加上全球限量200枚的稀有，勢必成為球迷、收藏家的品味之選。

面盤上中置計時大秒針的末端並有著姆巴佩（Kylian Mbappé）名字的KM縮寫。圖／HUBLOT提供

HUBLOT宇舶表Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼表，全球限量200只，皇金、白色陶瓷，計時碼表，88萬8,000元。圖／HUBLOT提供

特殊的HUBLOT專利One Click快拆結構，便利於配戴者自行更換表帶。圖／HUBLOT提供

姆巴佩近日與HUBLOT宇舶表一同發表聯名的Big Bang Reloaded姆巴佩限量計時碼表，全球限量並大方寵粉、延長為10年保固。圖／HUBLOT提供

HUBLOT品牌大使、法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）。圖／HUBLOT提供