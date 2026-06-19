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粉絲敲碗等到了！TUDOR「大黃蜂」首度現身39mm 黃黑配色太張狂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
面盤的六點鐘方向有著瑞士天文台、防水200米的字樣與日期視窗。圖／TUDOR提供
面盤的六點鐘方向有著瑞士天文台、防水200米的字樣與日期視窗。圖／TUDOR提供

即便是相似的設計，加以不同顏色便能傳遞不同印象，展現好奇、聰慧、放鬆的殊異情緒。帝舵（TUDOR）近日發表新款Blacy Bay Chrono 39腕表「大黃蜂」（Bumblebee）款。表款結合經典的雪花式指針、瑞士天文台認證機芯，但披上耀眼黃色，疊加上先前的粉紅色、綠松石色面盤，成為一次Black Bay Chrono的粉色三部曲。

延續1950年代與潛水的淵源、1970年著墨賽車賽事，兩種賽事並「合流」展現在Black Bay Chrono腕表之上：表圈上擁有測速儀（Tachymeter）刻度，可讓賽車手快速計算已知句距離內的平均速度；同時由於面盤上的雪花式指針與圓點的小時時標，將讓表款在低光源、水下也能提供可靠性能與辨識度，水陸兩棲。

TUDOR先在2024年3月底發表了與周杰倫聯名的粉紅色面盤Black Bay Chrono（M79360N-0019），再於2025年1月「加碼」推出火鶴藍色的Black Bay Chrono（M79360N-0024），來到2026年6月，這次的「大黃蜂」則是全新色彩。

值得一提的是，本次的Bumblebee不僅是更換面盤顏色，即便同樣使用了MT5813自動上鍊機芯，但大黃蜂卻展現了輕巧身形，讓表殼從前作的41毫米減碼成為39毫米，同時表殼厚度也成為13.1毫米，被不少西方媒體普遍認為在尺寸、手感、厚度之間找到了甜蜜點。表款訂價20萬3,000元，可洽TUDOR專賣店、或全台授權經銷商詢問。

弧形的藍寶石水晶鏡面、雪花式小時指針，黃黑雙色手表面盤，皆形成了TUDOR Black Bay Chrono Bumblebee的迷人所在。圖／TUDOR提供
弧形的藍寶石水晶鏡面、雪花式小時指針，黃黑雙色手表面盤，皆形成了TUDOR Black Bay Chrono Bumblebee的迷人所在。圖／TUDOR提供

TUDOR Blacy Bay Chrono 39腕表「大黃蜂」（Bumblebee）款，20萬3,000元。圖／TUDOR提供
TUDOR Blacy Bay Chrono 39腕表「大黃蜂」（Bumblebee）款，20萬3,000元。圖／TUDOR提供

除了尺寸縮小為39毫米，厚度也變成13.1毫米，讓Blacy Bay Chrono 39腕表「大黃蜂」（Bumblebee）為不少西方媒體認為找到手感、舒適度的甜蜜點。圖／TUDOR提供
除了尺寸縮小為39毫米，厚度也變成13.1毫米，讓Blacy Bay Chrono 39腕表「大黃蜂」（Bumblebee）為不少西方媒體認為找到手感、舒適度的甜蜜點。圖／TUDOR提供

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