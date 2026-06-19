暑假衝花蓮！3大度假飯店祭優惠　7999元住太魯閣、2泊7食吃到飽超狂

迎接暑假旅遊旺季，花蓮3家指標度假飯店各自推出夏季限定專案，從太魯閣峽谷中的全新匹克球場、海景飯店2泊7食全包式假期，到結合湖畔遊船與親子體驗的度假行程，搶攻暑期國旅商機。

●太魯閣晶英：把匹克球搬進峽谷山林

位於太魯閣國家公園內的太魯閣晶英酒店，今年暑假推出全新戶外設施「匹克球場」，將近年風靡全球的匹克球搬進峽谷山林之中，讓旅客在群山環抱與自然涼風陪伴下揮拍運動。配合暑期旅遊熱潮，飯店也將於6月22日至30日推出限時9天「夏季快閃住房優惠」，雙人入住山嵐客房一泊一食每房7,999元起，行館儷人客房一泊一食11,880元起。

除了住宿與早餐外，房客還可享用下午微醺時光、永續手作DIY課程，以及室內外泳池、兒童遊憩區等設施。或可加購SUP立槳、賞鯨、森林探索及布洛灣森域工作坊等戶外遊程，深入體驗太魯閣山林魅力。

●遠雄悅來：全包式「2泊7食」假期超狂

主打海景度假的遠雄悅來大飯店則推出「山海狂饗曲」住房專案，以近年熱門的全包式旅遊概念打造「2泊7食」假期。從早餐、下午茶、海洋公園餐食、自助晚餐到深夜食堂宵夜一次包辦。

飯店同步規劃池畔派對、Live Band演出、親子手作課程及立槳、獨木舟等戶外活動。其中包含海鮮冰山、燒烤肉山與火焰甜點等視覺系餐飲設計，是今夏亮點之一。

●理想大地：運河、遊船與市集浪漫滿分

適合親子與慢活旅遊的花蓮理想大地渡假飯店，今年暑假則主打結合住宿與周邊活動的「雙園區旅遊模式」。旅客可串聯理想PAARK水岸生活與飯店園區，安排湖畔遊船、市集散步、特色餐飲及運河遊艇導覽等行程。

暑假期間，理想PAARK水岸生活除推出每周河好市集外，還有永續綠生活音樂市集及微醺市集等活動，並配合花蓮夏戀嘉年華、航海王主題展、太平洋南島聯合豐年節及知卡宣親水公園等年度大型活動，提供旅客更完整的花蓮旅遊規劃。此外，同步推出「夏日湖畔童遊假期」、「親子一起趣」及「毛孩的理想暑假」等多元住房方案，讓不同客群都能找到適合的度假方式。

太魯閣晶英酒店「布洛灣森域工作坊」採小規模預約制。圖/太魯閣晶英酒店提供

太魯閣晶英酒店推出全台唯一，峽谷中的「匹克球場」，亮眼的配色十分吸睛。圖/太魯閣晶英酒店提供

遠雄悅來大飯店夏日池畔派對，結合烤肉、調飲、水花與音樂，讓旅客盡享悠閒時光。圖/遠雄悅來提供

遠雄悅來大飯店「山海狂饗曲」開啟最狂夏日假期，打造無憂自在的全包式旅遊。圖/遠雄悅來提供