蜘蛛人飛上3萬英呎高空！酷航打造主題班機 東京、清邁首航搶先搭

新航集團旗下酷航宣布攜手索尼影業即將上映的新作《蜘蛛人：重生日》，推出期間限定主題飛機，將經典超級英雄帶上雲端。即日起至9月13日，兩架分別為空中巴士A321neo與波音787夢幻客機的主題航班將投入營運，讓旅客在飛行途中感受沉浸式蜘蛛人宇宙。

此次合作除了打造專屬機身與機艙主題設計，客艙內也換上《蜘蛛人：重生日》訂製頭枕套，並播放電影主題音樂，讓旅客從登機開始便能感受濃厚電影氛圍。酷航也準備多款限定周邊，包括蜘蛛人主題鑰匙扣、環保折疊袋等贈品，旅客於機上消費即有機會獲得。

主題飛機首航將自新加坡出發，其中波音787夢幻客機預計於6月30日執飛新加坡至東京（羽田）航線；A321neo則於7月1日首航清邁航線。未來兩架主題班機還將輪流飛往澳洲、中國、日本、菲律賓及泰國等指定城市。

值得一提的是，主題體驗不只在機上展開，旅客從抵達新加坡樟宜機場第一航廈報到櫃檯開始，就能看見蜘蛛人主題裝置，為旅程增添拍照打卡亮點。

酷航表示，此次聯名合作希望透過電影IP與航空旅行結合，帶來更具娛樂性與互動感的飛行體驗。《蜘蛛人：重生日》將於7月29日在台灣上映，粉絲除了能進戲院觀賞最新作品，還有機會率先在高空中與蜘蛛人相遇。