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暑假最強港點攻略！六福萬怡50道吃到飽 士林萬麗雙人午茶搶市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
港式飲茶登入星級酒店。圖／台北士林萬麗酒店提供
港式飲茶登入星級酒店。圖／台北士林萬麗酒店提供

暑假聚餐旺季到來，台北飯店市場掀起港式飲茶熱潮。台北六福萬怡酒店宣布，每年深受饕客期待的「飲茶尋飽去」將於7月9日至8月31日限時回歸，集結超過50道港點與粵菜吃到飽；台北士林萬麗酒店則主打潮粵料理，推出潮州老滷鵝系列佳餚及周末限定港點雙人下午茶，搶攻夏季聚餐與下午茶商機。

六福萬怡酒店今年將「飲茶尋飽去」活動擴大舉辦，首度移師至9樓宴會廳，以重現昔日六福客棧金鳳廳飲茶文化為主題，透過「現點現做」與「自助餐檯」雙軌供餐模式，打造更完整的港式飲茶體驗。活動期間平日成人每位1,088元、假日成人每位1,288元。

餐檯供應蔥香玫瑰油雞腿、萬怡掛爐烤鴨、蟹黃海鮮豆腐、蠔皇鳳爪拼豉汁排骨及頂湯花膠煲例湯等經典粵菜；現點現做區則有避風塘椒鹽白蝦、豉汁炆龍膽魚球、松露蝦仁滑蛋、XO爆炒松阪豬與蠔油玉蘭牛肉等港式熱炒。

港點部分則集結晶瑩蝦餃皇、鮑魚魚子燒賣、韭菜鮮蝦餃、鮮筍海棠果、糯米珍珠雞及蠔皇叉燒包等人氣品項，搭配金牌叉燒酥、鮮蝦腐皮捲等炸點，以及楊枝甘露、椰汁西米露與紅豆紫米露等經典港式甜品，完整呈現港式茶樓風味。

此外，台北士林萬麗酒店則以潮粵飲食文化為主題，旗下萬麗軒中餐廳即日起推出全新潮州滷水系列。主廚選用雲林白羅曼鵝，搭配以數十種辛香料及中藥材熬製的秘製老滷慢火浸製，推出「滷水鵝肉片」、「滷水鵝翅」及「滷鵝血拼豆腐」等經典潮州風味，每道460元起。

除了晚餐市場，士林萬麗也瞄準午後飲茶商機。館內TEA LAB茶坊推出周末限定「茶坊港點雙人下午茶」，每套1,780元加一成服務費，包含11道港式點心及雙人茶品，每周六、日下午2:30至4:30限量供應，讓民眾在夏日午後享受港式飲茶文化。

士林萬麗酒店同步餐飲閃購優惠，19、20日開賣「餐飲通用券」，可以750元購買面額1,100元餐券，最高相當於68折優惠。餐券可用於館內多間餐廳，萬麗軒招牌窯烤片皮鴨四人饗宴及TEA LAB茶坊雙人港點下午茶皆可使用通用券兌換。

六福萬怡酒店大受好評的「飲茶尋飽去」即將回歸。圖/六福萬怡提供
六福萬怡酒店大受好評的「飲茶尋飽去」即將回歸。圖/六福萬怡提供

經典港式風味全上桌。圖/六福萬怡提供
經典港式風味全上桌。圖/六福萬怡提供

全新潮州滷水系列限時登場。圖/台北士林萬麗酒店提供
全新潮州滷水系列限時登場。圖/台北士林萬麗酒店提供

吃到飽 下午茶 飯店

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