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世足迷必看！冠軍預測抽住宿券、足球流沙包登場 全台飯店應援總整理

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
翰品酒店高雄港都茶樓推出賽事限定加碼，活動期間凡點選經典的「一鴨三吃」，即送熱騰騰的足球造型流沙包4顆。圖/雲朗觀光提供
翰品酒店高雄港都茶樓推出賽事限定加碼，活動期間凡點選經典的「一鴨三吃」，即送熱騰騰的足球造型流沙包4顆。圖/雲朗觀光提供

四年一度的世界盃足球賽熱潮席捲全球，也帶動暑假旅遊與觀賽商機全面升溫。看準球迷市場，全台多家飯店紛紛推出世足相關的主題活動，從住房優惠、啤酒美食套餐、冠軍預測抽獎，到射門挑戰與打卡互動體驗，讓球迷完全沉浸在世界盃熱血氛圍中。

●雲朗集團齊發動 免費住宿券大方送

雲朗觀光集團旗下君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄及兆品酒店嘉義，即日起至7月19日推出一系列足球主題活動。其中，君品酒店除了祭出每套699元加一成的世足限定套餐，包含君品牛肉堡或酥炸魚柳搭配啤酒與甜點外，館內西西里牛排餐酒館同步推出「Ciao請你喝一杯！」活動，追蹤官方IG即可獲贈飲品一杯。

此外，君品酒店官方粉絲專頁也舉辦「頂級足球冠軍大預測」，只要留言預測冠軍隊伍，就有機會抽中住宿券及餐飲套餐。

位於日月潭的雲品溫泉酒店則把預測活動搬進客房，旅客只要掃描房內QR Code，預測最終奪冠隊伍，賽後就有機會獲得經典山景客房住宿券。

南台灣飯店也加入世足應援行列。翰品酒店高雄推出「瘋足球，翰品陪你熱血開踢！」系列活動，除了販售結合梓官魷魚絲、美濃米與林園魚薯條的應援組合包外，入住指定住房專案連住兩晚可享9折優惠。館內港都茶樓更推出趣味十足的足球造型流沙包，凡點用招牌「一鴨三吃」，即贈四顆足球流沙包，增添觀賽儀式感。

兆品酒店嘉義則將足球嘉年華搬進飯店大廳，打造「GOAL！世界足球四強應援周」主題空間，並於7月周末舉辦快閃射門挑戰賽，不限年齡皆可參加，還有機會獲得精美好禮。活動熱潮更一路延續至8月8日，讓暑假旅客都能過足了足球癮。

●高雄洲際應援抽獎 用餐即可玩遊戲

高雄洲際酒店響應全民觀賽熱潮，即日起至7月31日推出期間限定互動企劃「GOAL FOR LUCK」應援抽獎遊戲，邀請賓客於館內餐廳享用美食之餘，挑戰專屬球迷的幸運射門時刻。

活動期間，凡於指定餐廳單筆消費滿1,500元，並加入高雄洲際LINE官方帳號，即可現場參與「GOAL FOR LUCK」抽獎遊戲。遊戲將隨機出現進球、越位、防守等趣味結果，並有機會免費兌換期間限定應援餐點與飲品。

●台北艾麗「艾世足」 觀賽零食箱房內開吃

同樣搶攻世足商機的還有台北艾麗酒店。飯店即日起至7月19日推出「艾世足」住房專案，全房型（套房除外）享官網彈性房價92折優惠，並特別準備「觀賽零食箱」，集結乖乖、可樂果、樂事洋芋片等經典零嘴。此外，每房再加贈310ml時代啤酒及500ml豪格登啤酒各3罐，讓旅客不用出門也能在客房裡打造專屬觀賽包廂。

專案另一亮點是每房可獲得一張限量刮刮樂，中獎率高達99.9%，有機會把世界盃足球、露營鋼杯、足球開瓶器、陶瓷杯墊與飲料提袋等限定紀念品帶回家。

※飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障。未滿18歲禁止飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北艾麗酒店客房以簡約雅緻的當代設計打造舒適空間，讓旅客自在享受不受打擾的城市觀賽假期。圖/台北艾麗酒店提供
台北艾麗酒店客房以簡約雅緻的當代設計打造舒適空間，讓旅客自在享受不受打擾的城市觀賽假期。圖/台北艾麗酒店提供

應援世足賽，台北艾麗推出「艾世足」住房專案，房內備妥觀賽零食箱，入住再刮限量世足好禮，打造專屬球迷的觀賽時光。圖/台北艾麗酒店提供
應援世足賽，台北艾麗推出「艾世足」住房專案，房內備妥觀賽零食箱，入住再刮限量世足好禮，打造專屬球迷的觀賽時光。圖/台北艾麗酒店提供

君品酒店推出699元+10%的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的君品牛肉堡或酥炸魚柳佐塔塔醬。圖/雲朗觀光提供
君品酒店推出699元+10%的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的君品牛肉堡或酥炸魚柳佐塔塔醬。圖/雲朗觀光提供

滿額消費即有機會享應援餐點飲品免費兌換，高雄洲際酒店以美味與熱血雙重加持。圖/高雄洲際提供
滿額消費即有機會享應援餐點飲品免費兌換，高雄洲際酒店以美味與熱血雙重加持。圖/高雄洲際提供

足球 住宿 嘉義

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