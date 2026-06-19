最強小吃齊聚！台北場500碗小吃市集第二波出攤 每間都要提早來排隊
每年都引發破萬人朝聖的「500碗小吃市集」，今年全新升級，不僅再度邀來超強名店獨家出攤，此次首度採雙城舉辦，6月26～28日於台北西門紅樓北廣場登場，7月11～12日移師高雄夢時代幸福廣場，集結來自全台各地的人氣小吃品牌，一站吃齊全台最強小吃美食。
日前公布的首波小吃名單，包括鼎旺X師園聯名、6月26日限定的天東86牛肉麵、6月27日限定的玉里橋頭臭豆腐、犇鐵板燒與迪記法式豬舌飯，再度曝光更多最強名店。
幾乎都秒殺！早來早買到
台中租界 炭火蝦飯
台灣首創炭火蝦飯品牌的「台中租界 炭火蝦飯」，每次出攤都是排隊焦點。今年更推出500碗限定升級版本，蝦量增加20%，以炭火香氣結合在地海鮮，展現獨樹一格的台式風味。
GINO PIZZA X 君諾食品
「GINO PIZZA X 君諾食品」由世界冠軍披薩職人親自出手，將最經典的拿坡里披薩帶到活動現場，讓民眾近距離感受冠軍級披薩魅力。
糯夫米糕
台南人氣名店代表「糯夫米糕」，以外婆手藝為靈感打造的麻油豬軟骨燉米糕，軟糯黏香、層次豐富，是許多人專程南下朝聖的理由。
鄒記菜包
來自新竹的「鄒記菜包」，傳承三代的客家好味道，以純手工製作聞名。從奶奶手中接棒的傳統客家手藝，成為許多人心中的經典家鄉味。
集結超強小吃 只有500碗能做到
源慶鮮蚵
新北超強名店「源慶鮮蚵」，是蚵仔控口袋名單之一，每日嚴選鮮蚵現煮上桌，鮮甜飽滿、海味十足，展現台灣海鮮最直接的魅力。
欲罷不能鹹水雞
起源於台北市東區統領樓下的「欲罷不能鹹水雞」，可說是台北東區宵夜美食，堅持使用每日新鮮去骨雞肉，工廠控溫製程鎖住肉汁，從工廠到攤位，每一份鹹水雞都像一場味覺設計，精準拿捏「爽口」於「涮嘴」的界線。
開囍滷肉專賣店
「 開囍滷肉專賣店」 以滷香征服無數老饕的滷香世家，招牌蔥油雞搭配滷肉飯與糖心蛋，香氣層層堆疊，是讓人忍不住扒完整碗的銷魂組合。
春美冰菓室
台北人夏天必吃的甜點名店「春美冰菓室」，招牌杏仁豆腐口感細緻滑嫩，溫潤香氣陪伴許多人度過一個又一個夏天。
從世界冠軍披薩、傳奇麻辣鍋、名人指定牛肉麵，到排隊米糕、臭豆腐與經典甜品，今年500碗小吃派對再次集結全台人氣美食。無論是第一次認識500碗，或是歷年忠實支持者，都能在現場找到屬於自己的必吃名單。
500碗2026小吃市集 台北場
日期：2026/6/26-28（五至日）
時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00
地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。