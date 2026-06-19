最強小吃齊聚！台北場500碗小吃市集第二波出攤　每間都要提早來排隊

每年都引發破萬人朝聖的「500碗小吃市集」，今年全新升級，不僅再度邀來超強名店獨家出攤，此次首度採雙城舉辦，6月26～28日於台北西門紅樓北廣場登場，7月11～12日移師高雄夢時代幸福廣場，集結來自全台各地的人氣小吃品牌，一站吃齊全台最強小吃美食。

日前公布的首波小吃名單，包括鼎旺X師園聯名、6月26日限定的天東86牛肉麵、6月27日限定的玉里橋頭臭豆腐、犇鐵板燒與迪記法式豬舌飯，再度曝光更多最強名店。

500碗2026小吃市集，台北與高雄接力登場。圖／500碗提供

幾乎都秒殺！早來早買到

台中租界 炭火蝦飯

台中租界 炭火蝦飯。圖／業者提供

台灣首創炭火蝦飯品牌的「台中租界 炭火蝦飯」，每次出攤都是排隊焦點。今年更推出500碗限定升級版本，蝦量增加20%，以炭火香氣結合在地海鮮，展現獨樹一格的台式風味。

GINO PIZZA X 君諾食品

GINO PIZZA X 君諾食品。圖／業者提供

「GINO PIZZA X 君諾食品」由世界冠軍披薩職人親自出手，將最經典的拿坡里披薩帶到活動現場，讓民眾近距離感受冠軍級披薩魅力。

糯夫米糕

糯夫米糕。圖／業者提供

台南人氣名店代表「糯夫米糕」，以外婆手藝為靈感打造的麻油豬軟骨燉米糕，軟糯黏香、層次豐富，是許多人專程南下朝聖的理由。

鄒記菜包

鄒記菜包。圖／業者提供

來自新竹的「鄒記菜包」，傳承三代的客家好味道，以純手工製作聞名。從奶奶手中接棒的傳統客家手藝，成為許多人心中的經典家鄉味。

集結超強小吃 只有500碗能做到

源慶鮮蚵

源慶鮮蚵。圖／業者提供

新北超強名店「源慶鮮蚵」，是蚵仔控口袋名單之一，每日嚴選鮮蚵現煮上桌，鮮甜飽滿、海味十足，展現台灣海鮮最直接的魅力。

欲罷不能鹹水雞

欲罷不能鹹水雞。圖／業者提供

起源於台北市東區統領樓下的「欲罷不能鹹水雞」，可說是台北東區宵夜美食，堅持使用每日新鮮去骨雞肉，工廠控溫製程鎖住肉汁，從工廠到攤位，每一份鹹水雞都像一場味覺設計，精準拿捏「爽口」於「涮嘴」的界線。

開囍滷肉專賣店

開囍滷肉專賣店。圖／業者提供

「 開囍滷肉專賣店」 以滷香征服無數老饕的滷香世家，招牌蔥油雞搭配滷肉飯與糖心蛋，香氣層層堆疊，是讓人忍不住扒完整碗的銷魂組合。

春美冰菓室

春美冰菓室。圖／業者提供

台北人夏天必吃的甜點名店「春美冰菓室」，招牌杏仁豆腐口感細緻滑嫩，溫潤香氣陪伴許多人度過一個又一個夏天。

從世界冠軍披薩、傳奇麻辣鍋、名人指定牛肉麵，到排隊米糕、臭豆腐與經典甜品，今年500碗小吃派對再次集結全台人氣美食。無論是第一次認識500碗，或是歷年忠實支持者，都能在現場找到屬於自己的必吃名單。

500碗2026小吃市集 台北場 日期：2026/6/26-28（五至日） 時間：周五16:00-20:00、周六12:00-20:00、周日12:00-18:00 地點：西門紅樓北廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

500碗2026合作夥伴。圖／500碗提供

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