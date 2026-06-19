-18°C焦糖起司蛋糕來了！承繼快閃高雄　亞尼克「芒果甜點」酸甜上桌

繼快閃台中後，以「-18°C焦糖起司蛋糕」為招牌的「承繼」，將於6月25日至7月26日於高雄夢時代購物中心展開期間限定快閃。本次活動延續希臘神話中「阿里阿德涅之線」的概念，將紅線加入設計邏輯之中，讓快閃場域傳達出甜點的刻度系統與故事。

快閃產品包括招牌之作「-18°C 焦糖起司蛋糕」，每條720元，另外還有「香草鳳梨金磚6入禮盒」，每份620元。春夏新品「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」，每盒790元，其他還有「開心果提拉米蘇」、「提拉米蘇」、「生巧克力布朗尼」等品項。

迎接芒果季，「亞尼克」以屏東枋山的盧家愛文芒果為主角，推出一系列芒果甜點。「新鮮芒果生乳捲」使用泡芙蛋糕捲入北海道乳霜以及愛文芒果塊，帶來多汁酸甜的感受，每條520元起；「生乳奶蓋波士頓-芒果」則以經典波士頓派搭配盛夏芒果，6吋535元；「裸感芒果蛋糕」層層堆疊新鮮芒果果餡、北海道奶霜與卡士達，每個1,180元起；「仲夏鮮芒派」則以芒果滿滿鋪在卡士達與酥脆派塔上，6吋1,080元。

此外，亞尼克也推出「楊枝甘露蛋糕」，以及適合個人獨享的新品「新鮮芒果生乳捲切片」、「楊枝甘露杯」，讓民眾享受夏日的清新酸爽。

承繼針對高雄快閃活動，提供「開心果提拉米蘇」、「提拉米蘇」。圖／承繼提供

亞尼克新品「新鮮芒果生乳捲切片」。圖／亞尼克提供