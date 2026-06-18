日立冷氣25連霸信譽品牌白金獎 空調類唯一最高榮譽

2026年信譽品牌大調查結果揭曉，日立冷氣再度榮獲空調類唯一最高榮譽「白金獎」，創下連續25年獲獎紀錄，不僅展現品牌在台灣市場的領導地位，也反映消費者長期累積的信任與支持。同時，日立除濕機今年也獲得金獎肯定，締造連續14年獲獎、6度榮獲白金獎的佳績，持續穩居市場重要地位。

信譽品牌調查向來被視為觀察消費者品牌認同的重要指標，日立冷氣能夠連續25年獲得白金獎殊榮，顯示品牌在產品品質、技術創新及服務體驗等面向，長期獲得消費者高度肯定。日立表示，信賴來自每一次產品使用的真實感受與口碑累積，因此多年來始終秉持「珍愛地球・深耕台灣」的品牌願景，持續投入節能科技研發與服務升級，致力打造更舒適、健康的居家環境。

因應台灣高溫潮濕的氣候特性，日立冷氣近年持續強化空調產品的節能表現、運轉穩定性及空氣品質管理功能。從日本變頻技術應用，到升級版「凍結洗淨3.0+」技術，以及業界獨家的「風扇自動清」功能，不僅提升冷房效率，也能有效減少空調內部髒污堆積，協助維持運轉效能與潔淨度，進一步滿足消費者對節能與健康生活的需求。

針對台灣居家常見的潮濕問題，日立則推出AI超變頻除濕機，結合變頻技術、獨家凍結洗淨功能及多元情境模式，可因應居家除濕、衣物乾燥及空氣品質管理等不同需求，提供更高效且便利的使用體驗。此次再度獲得金獎肯定，也反映市場對其產品性能與品牌價值的高度認可。

深耕台灣超過60多年，日立冷氣已建立從研發設計、生產製造到售後服務的完整體系，並設有全國最大的變頻空調製造廠，持續推動在地化發展。展望未來，日立表示將持續投入人才培育、節能技術創新及永續發展，透過更優質的產品與服務，為消費者打造舒適宜人的生活空間，讓每一個家庭都能「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」。