SOGO上半年業績全壘打 6月23日起年中慶接棒繼續衝

SOGO復興館隨著愛馬仕、香奈兒一至三樓旗艦店開幕後，主顧客、流動客雙雙回流，業績也呈現明顯成長動能，不只指標精品，大多數精品業績都回正了，甚至Bottega Veneta出現7成的高成長。不只如此，SOGO總經理吳素吟指出，今年SOGO一月至今成長率都不錯，至今各店業績呈現全壘打、各業種也幾乎都是正成長，希望這股士氣能持續下去。SOGO也將在6月23日起展開年中慶，這也是上半年僅剩這檔可以享受全館優惠的檔期。

2026-06-18 20:39