SOGO上半年業績全壘打 6月23日起年中慶接棒繼續衝
SOGO復興館隨著愛馬仕、香奈兒一至三樓旗艦店開幕後，主顧客、流動客雙雙回流，業績也呈現明顯成長動能，不只指標精品，大多數精品業績都回正了，甚至Bottega Veneta出現7成的高成長。不只如此，SOGO總經理吳素吟指出，今年SOGO一月至今成長率都不錯，至今各店業績呈現全壘打、各業種也幾乎都是正成長，希望這股士氣能持續下去。SOGO也將在6月23日起展開年中慶，這也是上半年僅剩這檔可以享受全館優惠的檔期。
SOGO台北店、天母店年中慶將於6月23日起至7月5日登場，全館攜手指定銀行推出刷卡回饋，包括化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5,000元送300元電子抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡合併最高10%回饋。
此外，家電、珠寶、黃金及忠孝日本展工藝品等業種滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品滿2萬元送1,000元電子抵用券；復興館指定精品滿3萬元送1,000元電子抵用券。年中慶期間，兩館指標性精品專櫃同步帶來早秋時尚精品，還可以趁回饋添購時髦新品。
SOGO兩館女鞋再加碼，忠孝館指定精選女鞋第一雙7折、第二雙享5折；復興館涼夏精選5折起，今夏年中慶全館集結眾多優惠，用更划算的價格買到夏季穿搭與夏季家電等必需品。
新光三越除了實體通路在6月21日前有年中慶檔期外，新光三越電商平台skm online全新美妝館「SKM BEAUTY」日前正式上線，並在線上展開618美妝新戰場。
SKM BEAUTY主打集結超過100個國際指標美妝品牌，涵蓋保養、彩妝與香氛一次購足，全站商品皆由官方授權供貨，專櫃新品零時差上架，更提供部分話題新品搶先預購服務。適逢618檔期，SKM BEAUTY推出多款限定優惠與品牌獨家組合。
天母大葉高島屋今起至7月12日展開年中慶推出會員優惠，首波有點數加碼回饋，持大葉高島屋聯名卡消費，再享專屬電子抵用券加碼，整體最高回饋率可達18%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。