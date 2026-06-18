「最美賽事」開跑！蕭邦領銜續寫39年傳奇 400輛骨董超跑馳騁義大利

第44屆的國際頂級骨董車盛事千里賽Mille Miglia於義大利布雷西亞（Brescia）日前正式開始。這場被傳奇車神Enzo Ferrari譽為「世界上最美麗的賽事」，今年吸引了全球無數古董車愛好者的目光 。五天內將有超過400輛極具歷史價值的經典名車將同場競技，沿著從布雷西亞至羅馬的1,000英里環形路線全力奔馳 ，重現1927年至1938年間最原始的經典「8字形」賽道 。

作為這場傳奇耐力賽最強大的後盾 ，瑞士頂級鐘表珠寶品牌蕭邦（Chopard）今年是連續第39年擔任大賽的世界贊助商與官方計時合作夥伴。自1988年雙方首度攜手以來 ，這段跨越近四十年的緊密關係 ，已成為全球鐘表界與賽車運動中最悠久、也最具代表性的合作典範 。

在這段長久合作的背後，蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele無疑是靈魂人物 。本身身兼骨董車收藏家與資深車手的他 ，自1988年起幾乎年年親自披掛上陣 。今年，他再度攜手傳奇賽車手兼蕭邦品牌大使Jacky Ickx搭檔出征，駕駛舍費爾（Scheufele）家族珍藏的Mercedes-Benz 300 SL Gullwing經典跑車馳騁於歷史賽道上，續寫兩人在Mille Miglia賽道上的傳奇旅程 。

由於現代復刻賽高度考驗車手的「精準度」，車隊必須在多個指定計時路段內維持極為嚴格的平均速度 ，精密可靠的計時系統因此成為勝負關鍵 。這份對時間測量的極致追求 ，正與蕭邦的製表精神完美契合。賽事期間，蕭邦也同步發表了兩款全新時計作品 ：包含全球限量發行250枚的「Mille Miglia GTS Power Control – 2026 Racing Edition」 ，以及充滿競速精神的「Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa」計時碼表 ，將骨董賽車的精神與極速美學融入當代高級製錶之中 。

本屆賽事路線行經帕多瓦、蒙特卡蒂尼泰爾梅、羅馬及里米尼 ，並將挑戰著名的Raticosa與Futa山口等考驗駕駛技術的經典路段 。沿途風光更經過多處聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，第44屆復刻賽圓滿落幕之後，千里賽將迎接2027年Mille Miglia創辦百週年重要里程碑。

Mille Miglia GTS Power Control – 2026 Racing Edition腕表，全球限量發行250枚。圖／蕭邦提供

國際頂級骨董車盛事千里賽Mille Miglia於義大利布雷西亞日前正式開始。圖／蕭邦提供

蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele駕駛家族珍藏的Mercedes-Benz 300 SL Gullwing經典跑車出賽。圖／蕭邦提供

The Mille Miglia Classic Chronograph Raticosa腕表。圖／蕭邦提供