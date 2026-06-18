房東國泰人壽出面招商 新光三越傳撤出天母？業者「四字」回應了

市場傳出，新光三越天母店的房東國泰人壽，近期悄悄拋出一份該案場的招商簡介「國泰天母資產招商計畫」。由於新光三越與國泰人壽的合約即將於今年底到期，此舉引發外界強烈聯想，這家在地經營超過20年的百貨是否將撤出天母？對此，新光三越否認，強調「並無此事」。

天母商圈匯聚大葉高島屋、新光三越天母店、遠東SOGO天母店三家百貨體系。然而，因地理位置、交通條件及改裝策略的不同，三家百貨近年已分化為截然不同的經營型態。

在地元老大葉高島屋近年大動作改裝，主力業種重壓餐飲，陸續引進旭集、果然匯、鳥貴族等指標話題品牌，透過餐飲集客效應成功帶動人流與業績回升。坐落於捷運芝山站旁的SOGO天母店，則坐擁軌道交通紅利，除了在地客，更能順路攔截北投、士林的外溢客源，加上齊全的國際美妝香氛陣容，品牌戰力強悍。新光三越天母店則擁有新光影城及近年持續強化的餐飲力，主打在地居民方便抵達的社區型日常娛樂據點。

但交通與硬體格局也是新光三越天母店的痛點。SOGO天母店有捷運人流挹注，大葉高島屋位居忠誠路核心、並享有老天母人的情感黏著度；而新光三越位處天母東路底的「天母末端」，交通相對被動。加上A、B兩館型態也可能導致消費動線斷裂，單層面積狹小、天花板高度受限，難以營造出當前主流品牌所追求的「旗艦級視覺氣勢與門面」。

百貨零售高層主管近年談到商場型態趨勢，都指出「商場愈大愈好」、「大型商場才是主流」，在電商與出國潮影響下，消費者更傾向選擇品牌陣容完整、具備沉浸式體驗的大型商場，小型商場受限於空間格局，難以完整呈現出品牌要的空間氛圍與氣勢。加上百貨愈開愈多，消費者選擇性更多，都容易導致小型商場的業績量體下滑的問題。

攤開天母三家百貨業績表現，新光三越天母店目前確實處於末段班，勢必年年成為集團高層檢討的焦點。不過，在合約尚未到期的敏感時刻，市場卻流出房東的招商簡介，業界人士分析，目前雙方應還在磋商階段，不禁讓人聯想是提前向市場「放消息」，不排除是談判桌上的心理戰，可能藉此施與壓力、爭取更好的條件。