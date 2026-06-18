房東國泰人壽親自招商 新光三越天母店營運恐有變化

百貨市場又將出現新變化？新光三越天母店傳出年底約滿後結束營業，目前房東國泰人壽已經開始招商，更有詳細的招商計畫在市場上流傳，同時，台南中山店先前已經傳出在今年10月後約滿不續約，如若天母店消息為真，新光三越在一年內有恐將有2家商場結束營業。

新光三越天母店自2004年開幕，由A、B兩棟構成，近年更大幅導入新光影城與多個新品牌，每年可創造約15億元營收，在三強鼎力的天母商圈中，表現不及遠東SOGO天母店與大葉高島屋。新光三越在2019年先與國泰人壽續約2年，又在2021年再續約5年。

根據國泰人壽的招商簡報，商場分為大、小世界兩館，業態由藝文、親子、潮流、餐飲、影城組成，強調穩定客源、高回訪率與高客單潛力，邀請廠商一起定義天母的下一個10年。

對於市場消息，新光三越則否認，強調「並無此事」，也不對續約與否表示意見。

但有百貨業主管解讀，一般商場會在合約到期至少半年前就開始洽談續約與否，目前可能雙方正在就續約條件洽談，而在這個時機點有國泰人壽親自招商的消息傳出，也可能是房東正借此對房客施加壓力。