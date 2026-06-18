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肯德基「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡」登場！ 必勝客×百威送「足球衣抱枕」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客攜手百威，推出「百威FIFA限定版啤酒」加購優惠。圖／必勝客提供
必勝客攜手百威，推出「百威FIFA限定版啤酒」加購優惠。圖／必勝客提供

端午連假到來，民眾可以在家放鬆休息、看足球賽。呼應足球賽事開踢，「必勝客」推出「百威FIFA限定版啤酒」加購優惠，還能贈送足球主題周邊；「肯德基」則推出期間限定「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡」，一次享受炸蝦與咔啦雞腿排搭配的滋味。

隨著足球賽事開踢，「必勝客」今年攜手「百威」推出加購優惠，即日起至8月31日，加購FIFA限定版啤酒330mL，原價48元，優惠價41元，一手價239元，讓民眾一次享受比薩與啤酒的觀賽組合。此外，加購一手百威啤酒贈「百威限定足球零錢包」（原價250元）、加購兩手贈「百威球衣抱枕」（原價600元），針對PK雙饗卡APP會員，加購百威啤酒還可獲得「冰藏起司塔2入98元優惠券」。

「肯德基」自6月23日至7月27日，推出期間限定「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡」，直接使用2尾炸蝦入堡，搭配經典的咔啦雞腿排，以及特製的大阪燒風味醬，以濃郁鹹香襯托炸蝦與雞腿排的滋味，並以柴魚片點綴香味，呈現經典的關西風味，單點價155元，另外還有XL全明星餐，內含大阪燒雙蝦咔啦海陸堡、經典咔啦脆雞、香酥脆薯小份、原味蛋撻及中杯可樂，每套273元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「肯德基」推出期間限定「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡」。圖／肯德基提供
「肯德基」推出期間限定「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡」。圖／肯德基提供

必勝客攜手百威，滿額即贈「百威限定足球零錢包」或「百威球衣抱枕」。圖／必勝客提供
必勝客攜手百威，滿額即贈「百威限定足球零錢包」或「百威球衣抱枕」。圖／必勝客提供

肯德基 必勝客

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