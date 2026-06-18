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威士忌加雪碧太銷魂！約翰走路3款夏日特調 加乳酸飲秒變初戀風味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Johnnie Walker 夏日必備 Highball 齊發！輕鬆享受清涼夏日儀式感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker 夏日必備 Highball 齊發！輕鬆享受清涼夏日儀式感。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著氣溫升高，冰涼爽快的調飲成為夏日餐桌與聚會時刻不可或缺的選擇。Johnnie Walker 看準盛夏品飲需求，推出三款夏日 Highball 調飲提案，以旗下「Johnnie Walker 波浪威士忌」與「Johnnie Walker Black Ruby」為核心，搭配氣泡飲、乳酸飲與果香元素，將威士忌風味轉化為更輕盈、清爽且適合日常享用的夏季特調，在家也能簡單打造充滿儀式感的消暑時光。

此次推薦的三款調飲，包括以清新氣泡感取勝的「波碧特調」、酸甜活潑的「可爾波浪」，以及融合莓果馥郁香氣的「Black Ruby Tonic」。透過不同搭配方式，展現 Johnnie Walker 酒款多元風格，讓威士忌不再只是冬日慢飲選擇，也能成為夏季聚會中的清爽角色。

其中，「波碧特調」以 Johnnie Walker 波浪威士忌搭配雪碧，依照「1：3」黃金比例調製，將威士忌本身的奶油香草、焦糖與輕盈果香氣息，結合碳酸氣泡帶來的清爽微甜口感。入口滑順、尾韻明亮，是適合夏日午後或居家放鬆時刻的簡易調飲選擇。

另一款「可爾波浪」則加入可爾必思與蘇打水，創造出帶有初戀感的酸甜風味。乳酸香氣與威士忌果香交織，再搭配氣泡感與檸檬點綴，使整體口感更加清新活潑，適合喜歡輕盈、果香調性的消費者。

而以「Johnnie Walker Black Ruby」打造的「Black Ruby Tonic」，則展現更成熟優雅的夏夜氛圍。Black Ruby 融合無花果、櫻桃、黑莓蜂蜜等深邃果香，搭配黑莓果醬與通寧水或蘇打水，讓馥郁莓果風味與氣泡感相互平衡，同時帶出酒款柔和焦糖與煙燻尾韻，適合作為夜晚聚會或餐後小酌的精緻選擇。

從簡單的氣泡搭配，到果香層次的創意融合，Johnnie Walker透過 Highball調飲展現威士忌更多可能性。無論是朋友相聚、居家小酌，或想為炎炎夏日增添一點風味變化，只需幾樣容易取得的材料，就能輕鬆調出屬於自己的夏日微醺時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Black Ruby Tonic」展現更成熟優雅的夏夜氛圍。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Black Ruby Tonic」展現更成熟優雅的夏夜氛圍。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「波碧特調」以清新氣泡感取勝。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「波碧特調」以清新氣泡感取勝。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌

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