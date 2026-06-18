運動餐也能很好吃！貳樓打造運動美食雙享餐桌 連運動員都認證

貳樓餐飲集團持續探索餐桌與生活之間的連結，繼經營多年深受消費者喜愛的早午餐文化後，再次突破料理想像，攜手多年獲米其林必比登推薦肯定的主廚Adrian Chong Yen，歷經超過8千小時研發設計，推出全新「運動家 × 美食家」菜單。

此次以「一本菜單、兩種體驗」為概念，將世界風味、營養平衡與生活美學融入料理之中，讓追求突破極限的運動族群，以及懂得享受生活的美食愛好者，都能在貳樓找到適合自己的餐桌選擇。

主廚 Adrian 表示，此次合作希望將自身擅長的越南香料運用與南美料理精神帶入貳樓，並結合台灣在地食材，創造出既熟悉又充滿驚喜的新風味。「料理不只是滿足味蕾，也能成為傳遞生活態度的一種方式。」他表示，透過不同文化元素的融合，讓每一道料理都呈現獨特故事。

此次新菜單最大亮點之一，是主廚 Adrian 專為貳樓打造的 Chimichurri 阿根廷青醬。這款被視為南美料理靈魂的經典醬料，以新鮮香草、紅酒醋與橄欖油為基礎，再加入台灣常見的蒜頭、九層塔、香菜等多種香料，並以醬油調整風味，使原本奔放鮮明的南美草本香氣，多了一層台灣飲食文化熟悉的醇厚鮮味。這款融合台灣、越南與南美三地特色的青醬，也成為「運動家」系列料理的重要核心。

在「運動家」系列中，貳樓導入近年受到跑者、鐵人三項選手與耐力型運動員青睞的超級穀物「布格麥（Bulgur）」，搭配藜麥、小米等食材，取代部分精緻澱粉，提供穩定能量來源。從炙烤舒肥牛排、香煎鮭魚菲力到嫩煎雞腿排，每一道料理皆結合蛋白質、優質碳水與蔬菜搭配，再透過阿根廷青醬堆疊風味，呈現兼具營養與美味的餐點設計。

除了運動補給需求，貳樓也為喜愛精緻風味的「美食家」打造多款創意料理。其中「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」重新演繹經典早午餐，以高溫焦烙工法讓起司與辣蜂蜜形成金黃香氣，融合甜、鹹、辛香層次；「Double Smash焦脆雙牛堡」則取材自近年席捲美國的 Smash Burger 潮流，將牛肉餅高溫現壓煎製，創造外層焦脆、內裡多汁的口感，搭配特製起司醬，展現更豐富的漢堡風味。

為讓消費者更了解餐點背後的營養價值，貳樓此次也攜手運動營養師，針對新品分析碳水化合物、蛋白質與脂肪比例，並邀請鐵人三項、馬拉松、越野跑等領域運動好手分享自身飲食經驗。多位運動家推薦從賽後恢復、日常補給到單純享受美味，都能在新菜單中找到適合自己的選擇。

FXT極限鐵人（242K）三連霸Tyson 泰神推薦「香煎鮭魚菲力 ft.阿根廷青醬」，其中超級穀物「布格麥」做為碳水來源讓能量更穩定，鮭魚是優質蛋白質更含有好的油脂，再搭配紅包龍鬚菜，補充膳食纖維、鉀與抗氧化營養素，「對賽後恢復很有幫助。」TNF100台灣越野跑冠軍江晏慶則推薦「炙烤舒肥牛排 ft.阿根廷青醬」，他表示阿根廷青醬以豐富的香料組成，搭配底下的布格麥，「口味很清爽、好吃、滿滿抗氧化。」

貳樓表示，運動飲食不必犧牲美味，健康生活也不必與享受分離。此次全新菜單希望讓消費者依照當天的狀態、心情與生活節奏，選擇最適合自己的料理，透過「Eat Better Live Better」理念，將更好的飲食方式融入日常，開啟一場兼具風味與能量的全新餐桌體驗。

多位在鐵人三項、馬拉松、越野跑等領域表現亮眼的運動家，共同推薦貳樓運動家菜單。圖／貳樓餐飲集團提供

貳樓推出全新「運動家 × 美食家」菜單。圖／貳樓餐飲集團提供

貳樓「美食家」系列帶來多道充滿個性的代表作，將經典菜餚再升級。圖／貳樓餐飲集團提供

FXT極限鐵人（242K）三連霸Tyson泰神推薦貳樓運動家菜單。圖／貳樓餐飲集團提供

貳樓「運動家」系列帶來多道美味，又能補足運動所需能量的餐點。圖／貳樓餐飲集團提供