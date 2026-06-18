快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

「泰」強大！Fourth成LV摯友 Namtan Tipnaree擔綱FRED新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

近年泰流（T-Pop）與泰劇席捲全球，泰國新生代偶像憑藉強大的社群影響力與獨特時尚品味，已成為國際精品的新寵兒。近日，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）與LVMH集團旗下現代珠寶品牌斐登（FRED）接連宣布與泰國人氣明星展開深度合作，再次印證泰星在全球時尚圈不容小覷的強勢吸金力與品牌號召力。

路易威登宣布，現年21歲、在亞洲展現極高影響力的泰國新生代演員兼歌手「Fourth」Nattawat Jirochtikul，正式榮任品牌最新「品牌之友」。作為泰國當代最受矚目的跨界才俊之一，Fourth憑藉多變的角色詮釋、舞台魅力與極具個人特色的穿搭風格，在社群上吸引了橫跨亞洲及北美的龐大粉絲群。Fourth這樣具備開創精神與藝術感染力的跨國界聲音，無疑也完美詮釋了路易威登男裝創意總監Pharrell Williams所引領的「LVers」多元文化社群。事實上，他與路易威登的合作早有跡可循：先前他便曾以頭排貴賓之姿，受邀出席品牌在巴黎舉辦的2026男裝春夏與秋冬兩場時尚大秀。

無獨有偶，法國現代珠寶品牌FRED亦攜手品牌摯友、泰國知名女星Namtan Tipnaree發表最新形象企劃。被譽為「陽光珠寶商」的 FRED 迎來創立九十週年，以品牌鎮店之寶的黃鑽「Soleil d'Or」為靈感，推出全新「Soleil d'Or Sunrise」珠寶系列。在充滿法國蔚藍海岸夏日風情的氛圍中，Namtan以兩套優雅造型詮釋從晨曦至正午的光影變幻。不論是密鑲鑽石搭配白金、重現烈日當空耀目光采的俐落套裝，亦或是黃金與白金交織、層層綻放旭日初升燦爛能量的最新項鍊、戒指與耳環，Namtan皆以其獨有的自信光采完美駕馭，散發出熱愛生活的喜悅（joie de vivre）氣息，完美呼應品牌精神。

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供
法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供
法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供
法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供
法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供
Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

泰國 LV

延伸閱讀

LV男子不怕壞天氣！雨衣、泥濘球鞋... Pharrell把氣象變成時尚靈感

根本公費拍婚紗吧！梁朝偉與劉嘉玲華服配寶格麗 亮相上海國際電影節

從圖坦卡門到埃及豔后 梵克雅寶神級工藝獻Fascinating Egypt高級珠寶

倫敦全新時尚地標！ 全球第六家「愛馬仕之家」進駐精品重鎮新龐德街

相關新聞

運動餐也能很好吃！貳樓打造運動美食雙享餐桌 連運動員都認證

貳樓餐飲集團持續探索餐桌與生活之間的連結，繼經營多年深受消費者喜愛的早午餐文化後，再次突破料理想像，攜手多年獲米其林必比登推薦肯定的主廚Adrian Chong Yen，歷經超過8千小時研發設計，推出全新「運動家 × 美食家」菜單。

「泰」強大！Fourth成LV摯友 Namtan Tipnaree擔綱FRED新形象

近年泰流（T-Pop）與泰劇席捲全球，泰國新生代偶像憑藉強大的社群影響力與獨特時尚品味，已成為國際精品的新寵兒。近日，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）與LVMH集團旗下現代珠寶品牌斐登（FRED）接連宣布與泰國人氣明星展開深度合作，再次印證泰星在全球時尚圈不容小覷的強勢吸金力與品牌號召力。

奇美家電奪信譽品牌雙金殊榮 液晶顯示器連18年獲獎再創紀錄

台灣家電品牌CHIMEI奇美家電於2026年信譽品牌調查中，一舉拿下液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩項金獎殊榮，以雙金成績展現品牌長年深耕台灣市場的成果。其中，奇美液晶顯示器已連續18年榮獲金獎，持續刷新國產品牌紀錄；DC馬達節能風扇則連續7年獲得金獎肯定，再次證明品牌在智慧影音娛樂與節能舒適生活領域的領導地位，也反映消費者對奇美家電品質、創新與服務的高度信賴。

根本公費拍婚紗吧！梁朝偉與劉嘉玲華服配寶格麗 亮相上海國際電影節

寶格麗（BVLGARI）身為第28屆上海國際電影節官方合作夥伴，今年再度參與這場亞洲影壇盛事，金爵獎主競賽單元評審團主席梁朝偉與妻子劉嘉玲攜手現身，兩人以寶格麗全新「Eclettica」頂級珠寶系列搭配優雅造型，成為紅毯與晚宴焦點。

孫鍾元、林恬耀雙人氣主廚 現身Blancpain台北101限定店

台北101今日又有新鮮事！同時手握兩間米其林一星餐廳的韓國名廚孫鍾元（Son Jong Won）今日現身台北101，並與新加坡籍米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀一同站台寶珀（Blancpain）限定店，兩人除分享如何演繹BLANCPAIN的Art de Vivre生活藝術精神，更大方分享對台灣美食的心得，高級手表與Fine Dining的相似之處、無話不談。

國際瑜伽日限定獎章來了！當天戴Apple Watch完成10分鐘訓練就能解鎖

每年6月21日的「國際瑜伽日」即將到來，Apple今年再度透過Apple Watch與Apple Fitness+邀請全球用戶一起動起來，以更健康、更有儀式感的方式迎接這項全球性健康節日。喜愛收集Apple Watch獎章的用戶，不能錯過國際瑜伽日限定版獎章，只要在6月21日當天完成10分鐘以上的瑜伽訓練紀錄，即可成功解鎖收集，為自己的健康旅程留下特別紀念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。