「泰」強大！Fourth成LV摯友 Namtan Tipnaree擔綱FRED新形象
近年泰流（T-Pop）與泰劇席捲全球，泰國新生代偶像憑藉強大的社群影響力與獨特時尚品味，已成為國際精品的新寵兒。近日，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）與LVMH集團旗下現代珠寶品牌斐登（FRED）接連宣布與泰國人氣明星展開深度合作，再次印證泰星在全球時尚圈不容小覷的強勢吸金力與品牌號召力。
路易威登宣布，現年21歲、在亞洲展現極高影響力的泰國新生代演員兼歌手「Fourth」Nattawat Jirochtikul，正式榮任品牌最新「品牌之友」。作為泰國當代最受矚目的跨界才俊之一，Fourth憑藉多變的角色詮釋、舞台魅力與極具個人特色的穿搭風格，在社群上吸引了橫跨亞洲及北美的龐大粉絲群。Fourth這樣具備開創精神與藝術感染力的跨國界聲音，無疑也完美詮釋了路易威登男裝創意總監Pharrell Williams所引領的「LVers」多元文化社群。事實上，他與路易威登的合作早有跡可循：先前他便曾以頭排貴賓之姿，受邀出席品牌在巴黎舉辦的2026男裝春夏與秋冬兩場時尚大秀。
無獨有偶，法國現代珠寶品牌FRED亦攜手品牌摯友、泰國知名女星Namtan Tipnaree發表最新形象企劃。被譽為「陽光珠寶商」的 FRED 迎來創立九十週年，以品牌鎮店之寶的黃鑽「Soleil d'Or」為靈感，推出全新「Soleil d'Or Sunrise」珠寶系列。在充滿法國蔚藍海岸夏日風情的氛圍中，Namtan以兩套優雅造型詮釋從晨曦至正午的光影變幻。不論是密鑲鑽石搭配白金、重現烈日當空耀目光采的俐落套裝，亦或是黃金與白金交織、層層綻放旭日初升燦爛能量的最新項鍊、戒指與耳環，Namtan皆以其獨有的自信光采完美駕馭，散發出熱愛生活的喜悅（joie de vivre）氣息，完美呼應品牌精神。
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