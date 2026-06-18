「泰」強大！Fourth成LV摯友 Namtan Tipnaree擔綱FRED新形象

近年泰流（T-Pop）與泰劇席捲全球，泰國新生代偶像憑藉強大的社群影響力與獨特時尚品味，已成為國際精品的新寵兒。近日，法國時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton）與LVMH集團旗下現代珠寶品牌斐登（FRED）接連宣布與泰國人氣明星展開深度合作，再次印證泰星在全球時尚圈不容小覷的強勢吸金力與品牌號召力。

路易威登宣布，現年21歲、在亞洲展現極高影響力的泰國新生代演員兼歌手「Fourth」Nattawat Jirochtikul，正式榮任品牌最新「品牌之友」。作為泰國當代最受矚目的跨界才俊之一，Fourth憑藉多變的角色詮釋、舞台魅力與極具個人特色的穿搭風格，在社群上吸引了橫跨亞洲及北美的龐大粉絲群。Fourth這樣具備開創精神與藝術感染力的跨國界聲音，無疑也完美詮釋了路易威登男裝創意總監Pharrell Williams所引領的「LVers」多元文化社群。事實上，他與路易威登的合作早有跡可循：先前他便曾以頭排貴賓之姿，受邀出席品牌在巴黎舉辦的2026男裝春夏與秋冬兩場時尚大秀。

無獨有偶，法國現代珠寶品牌FRED亦攜手品牌摯友、泰國知名女星Namtan Tipnaree發表最新形象企劃。被譽為「陽光珠寶商」的 FRED 迎來創立九十週年，以品牌鎮店之寶的黃鑽「Soleil d'Or」為靈感，推出全新「Soleil d'Or Sunrise」珠寶系列。在充滿法國蔚藍海岸夏日風情的氛圍中，Namtan以兩套優雅造型詮釋從晨曦至正午的光影變幻。不論是密鑲鑽石搭配白金、重現烈日當空耀目光采的俐落套裝，亦或是黃金與白金交織、層層綻放旭日初升燦爛能量的最新項鍊、戒指與耳環，Namtan皆以其獨有的自信光采完美駕馭，散發出熱愛生活的喜悅（joie de vivre）氣息，完美呼應品牌精神。

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

Louis Vuitton宣布知名演員兼歌手Nattawat “Fourth” Jirochtikul成為新任品牌之友。圖／路易威登提供

法國現代珠寶FRED攜手品牌摯友Namtan Tipnaree演繹Soleil d'Or Sunrise珠寶系列。圖／FRED提供