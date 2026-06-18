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奇美家電奪信譽品牌雙金殊榮 液晶顯示器連18年獲獎再創紀錄

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
CHIMEI奇美家電營銷事業部總經理劉原宏代表領獎。記者林士傑／攝影
CHIMEI奇美家電營銷事業部總經理劉原宏代表領獎。記者林士傑／攝影

台灣家電品牌CHIMEI奇美家電於2026年信譽品牌調查中，一舉拿下液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩項金獎殊榮，以雙金成績展現品牌長年深耕台灣市場的成果。其中，奇美液晶顯示器已連續18年榮獲金獎，持續刷新國產品牌紀錄；DC馬達節能風扇則連續7年獲得金獎肯定，再次證明品牌在智慧影音娛樂與節能舒適生活領域的領導地位，也反映消費者對奇美家電品質、創新與服務的高度信賴。

CHIMEI奇美家電營銷事業部總經理劉原宏於頒獎典禮上表示：「非常榮幸奇美家電能持續獲得信譽品牌雙金獎的肯定。液晶顯示器連續18年、DC節能風扇連續7年的成績，代表的不只是產品實力，更是消費者長期支持與信任的累積。未來，奇美家電將持續以使用者需求為核心，透過科技與設計的優化，為每一個家庭帶來更安心、便利且具溫度的生活體驗。」

面對智慧家庭與節能生活趨勢持續升溫，消費者對家電產品的期待早已從基本功能延伸至智慧互動、節能效率與整體使用體驗。奇美家電多年來持續投入技術研發與產品創新，並同步優化售後服務與數位體驗，透過產品與服務雙軌並進，建立深厚品牌口碑。此次再度獲得信譽品牌雙金獎，不僅代表產品實力獲得市場認可，更象徵品牌與消費者之間長期累積的信任關係。

連續18年獲得信譽品牌金獎肯定的奇美液晶顯示器，以全新Mini QLED顯示器UM20系列作為代表產品。該系列搭載「超能AI」技術，整合智慧影像與音效調校功能，可依照不同觀看情境自動優化畫面與聲音表現，帶來更細膩且沉浸的視聽享受。同時支援Google TV平台、Hey Google免持語音控制以及AI卡拉OK模式，無論是追劇、觀影、遊戲娛樂或家庭歡唱，都能提供更便利且智慧化的使用體驗，展現奇美家電持續以AI科技串聯家庭娛樂生活的創新實力。

連續7年獲得金獎肯定的奇美DC馬達節能風扇則以DF-16AZ01作為代表機種，採用高效能DC節能馬達設計，搭配ECO智能溫控功能，可依環境溫度自動調整風量，不僅兼顧節能表現，也能提供舒適穩定的送風效果。此外，產品具備低噪音運轉、多段風速調整及大角度擺頭設計，有效提升室內空氣循環效率，滿足現代家庭對於節能、省電與舒適生活的多元需求。

奇美家電表示，品牌多年來持續關注消費者需求變化，從產品開發到服務流程皆以提升生活品質為目標。除了積極導入AI智慧技術與節能設計外，也同步強化客服體系、維修服務與數位互動平台，希望讓消費者從選購、使用到售後服務，都能感受到更完整且貼心的品牌體驗。未來，奇美家電將持續深化智慧科技、節能永續與人本設計應用，透過更多貼近消費者需求的創新產品與服務，打造更便利、舒適且安心的居家生活環境，朝向成為台灣家庭最值得信賴的幸福家電品牌目標持續邁進。

CHIMEI奇美家電DC馬達節能風扇連續7年榮獲信譽品牌金獎肯定，以高效節能DC馬達、靜音運轉與ECO智能控溫，打造舒適居家空氣循環體驗，展現品牌長期深耕家庭生活需求的產品實力。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電DC馬達節能風扇連續7年榮獲信譽品牌金獎肯定，以高效節能DC馬達、靜音運轉與ECO智能控溫，打造舒適居家空氣循環體驗，展現品牌長期深耕家庭生活需求的產品實力。圖／奇美家電提供

CHIMEI奇美家電以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品，持續蟬聯雙金獎殊榮。記者林士傑／攝影
CHIMEI奇美家電以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品，持續蟬聯雙金獎殊榮。記者林士傑／攝影

CHIMEI奇美家電液晶顯示器連續18年獲得信譽品牌金獎肯定，全新Mini QLED超能AI顯示器UM20系列結合Google TV、Hey Google免持語音聲控與AI卡拉OK模式，滿足現代家庭多元娛樂需求。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美家電液晶顯示器連續18年獲得信譽品牌金獎肯定，全新Mini QLED超能AI顯示器UM20系列結合Google TV、Hey Google免持語音聲控與AI卡拉OK模式，滿足現代家庭多元娛樂需求。圖／奇美家電提供

CHIMEI奇美家電營銷事業部總經理劉原宏出席「讀者文摘」頒獎典禮，見證液晶顯示器與DC節能風扇蟬聯信譽品牌雙金獎殊榮。記者林士傑／攝影
CHIMEI奇美家電營銷事業部總經理劉原宏出席「讀者文摘」頒獎典禮，見證液晶顯示器與DC節能風扇蟬聯信譽品牌雙金獎殊榮。記者林士傑／攝影

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