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根本公費拍婚紗吧！梁朝偉與劉嘉玲華服配寶格麗 亮相上海國際電影節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供
梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）身為第28屆上海國際電影節官方合作夥伴，今年再度參與這場亞洲影壇盛事，金爵獎主競賽單元評審團主席梁朝偉與妻子劉嘉玲攜手現身，兩人以寶格麗全新「Eclettica」頂級珠寶系列搭配優雅造型，成為紅毯與晚宴焦點。

梁朝偉當天身穿Giorgio Armani Upton Line男士亞麻單排釦西裝出席電影節活動，展現一貫沉穩紳士風範。晚宴上他換穿正式西裝，配戴寶格麗Serpenti頂級鑽石項鍊與頂級鑽石戒指，在低調中流露奢華氣息。劉嘉玲則於晚宴選穿Giorgio Armani Privé高級訂製禮服，搭配寶格麗全新Eclettica頂級珠寶系列祖母綠與鑽石項鍊，搭配Roman Wonders頂級祖母綠鑽石耳環、Serpenti頂級祖母綠手環與Le Magnifiche戒指，在貴氣珠光映襯下散發優雅氣場，兩人盛裝合照彷彿婚紗。

今年問世的Eclettica頂級珠寶系列，以「兼容並蓄」為主題，延續寶格麗深植羅馬文化的創作基因，透過雕塑、繪畫與建築三大藝術領域汲取靈感，將不同藝術語彙融入珠寶創作。品牌以鮮明色彩對比、大膽結構與精湛工藝，打造出多件獨一無二的高級珠寶作品，展現光影、體積與比例之美，詮釋品牌獨樹一幟的羅馬美學。

除了珠寶藝術，寶格麗今年也攜手上海國際電影節特別呈獻經典華語電影《刀馬旦》4K Dolby Atmos修復版本，適逢影片上映40周年，以嶄新技術重現經典，向電影藝術致敬。

梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供
梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供

劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供
劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供

劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供
劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／寶格麗提供

梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節開幕。圖／寶格麗提供
梁朝偉與劉嘉玲配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節開幕。圖／寶格麗提供

演員梁朝偉身穿Giorgio Armani Upton Line男士亞麻單排釦西裝，出席第28屆上海國際電影節。圖／ORSINI提供
演員梁朝偉身穿Giorgio Armani Upton Line男士亞麻單排釦西裝，出席第28屆上海國際電影節。圖／ORSINI提供

劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／ORSINI提供
劉嘉穿Giorgio Armani Privé禮服、配戴寶格麗頂級珠寶亮相第28屆上海國際電影節晚宴。圖／ORSINI提供

梁朝偉 劉嘉玲 寶格麗

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