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根本公費拍婚紗吧！梁朝偉與劉嘉玲華服配寶格麗 亮相上海國際電影節
寶格麗（BVLGARI）身為第28屆上海國際電影節官方合作夥伴，今年再度參與這場亞洲影壇盛事，金爵獎主競賽單元評審團主席梁朝偉與妻子劉嘉玲攜手現身，兩人以寶格麗全新「Eclettica」頂級珠寶系列搭配優雅造型，成為紅毯與晚宴焦點。
梁朝偉當天身穿Giorgio Armani Upton Line男士亞麻單排釦西裝出席電影節活動，展現一貫沉穩紳士風範。晚宴上他換穿正式西裝，配戴寶格麗Serpenti頂級鑽石項鍊與頂級鑽石戒指，在低調中流露奢華氣息。劉嘉玲則於晚宴選穿Giorgio Armani Privé高級訂製禮服，搭配寶格麗全新Eclettica頂級珠寶系列祖母綠與鑽石項鍊，搭配Roman Wonders頂級祖母綠鑽石耳環、Serpenti頂級祖母綠手環與Le Magnifiche戒指，在貴氣珠光映襯下散發優雅氣場，兩人盛裝合照彷彿婚紗。
今年問世的Eclettica頂級珠寶系列，以「兼容並蓄」為主題，延續寶格麗深植羅馬文化的創作基因，透過雕塑、繪畫與建築三大藝術領域汲取靈感，將不同藝術語彙融入珠寶創作。品牌以鮮明色彩對比、大膽結構與精湛工藝，打造出多件獨一無二的高級珠寶作品，展現光影、體積與比例之美，詮釋品牌獨樹一幟的羅馬美學。
除了珠寶藝術，寶格麗今年也攜手上海國際電影節特別呈獻經典華語電影《刀馬旦》4K Dolby Atmos修復版本，適逢影片上映40周年，以嶄新技術重現經典，向電影藝術致敬。
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