618購物節開跑 台中福華大飯店祭47折超殺優惠搶攻商機

隨著618年中購物檔期進入高潮，各大品牌紛紛祭出限時優惠搶攻買氣，台中福華大飯店即日起至6月30日推出「618年中購」活動，集結人氣常溫禮盒、冷凍美食及飯店級居家用品，祭出最低47折優惠。

其中佛跳牆、燉雞湯禮盒推出買二送滴雞精一盒，熱銷牛肉麵下殺54折，天然羽毛枕更直接降至47折，搶攻年中採購商機。

台中福華指出，此次優惠檔期主打多款人氣商品組合，其中「鮑魚佛跳牆禮盒」及「玉露珍菇燉土雞禮盒」祭出任選2盒加贈價值1,580元滴雞精禮盒1盒，優惠價3,000元，相當於63折。

鮑魚佛跳牆以鮑魚、排骨、芋頭等食材熬煮，湯頭濃郁鮮香；玉露珍菇燉土雞選用多種珍菇與土雞慢火燉製，適合家庭聚餐或送禮需求。

此外，深受消費者喜愛的「堅果花椒醬禮盒」也推出買二送一優惠，特價1,598元，再加贈滴雞精試飲包。堅果花椒醬融合了多款堅果香氣與椒麻風味，無論拌飯、拌麵或沾醬皆相當適合。

冷凍商品部分，人氣商品「饗福牛肉麵禮盒」推出加168元多一盒優惠，再加贈經典H保冷袋，優惠價948元，相當於54折；「好．餃子系列」則推出任選三包送一包活動，優惠價只要618元，成為不少家庭冰箱常備商品。

除了美食商品外，饗福商城同步推出居家用品優惠。天然羽毛枕搭配枕套兩組特價1,680元，較原價3,598元下殺47折；天然羽毛被搭配被套組優惠價6,180元，讓消費者在家也能享受飯店級舒適睡眠體驗。

活動期間至豪吧門市，憑館內當日消費發票滿618元，即可享精選飲品買一送一優惠；另外可加價168元購買雪蛤燕窩飲及滴雞精單入組合。國旅卡持卡人於豪吧門市及饗福商城消費滿3,000元，可以獲贈精品濾掛咖啡5包；消費滿8,000元再加碼送台中福華滴雞精禮盒1盒。

台中福華表示，618年中購集結館內人氣商品與居家精品，希望讓消費者以更實惠的價格享受五星級美味與生活品質。活動至6月30日止，部分商品數量有限，售完為止。

「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃任選3包送1包，優惠價618元。圖／業者提供