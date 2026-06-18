孫鍾元、林恬耀雙人氣主廚 現身Blancpain台北101限定店

台北101今日又有新鮮事！同時手握兩間米其林一星餐廳的韓國名廚孫鍾元（Son Jong Won）今日現身台北101，並與新加坡籍米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀一同站台寶珀（Blancpain）限定店，兩人除分享如何演繹BLANCPAIN的Art de Vivre生活藝術精神，更大方分享對台灣美食的心得，高級手表與Fine Dining的相似之處、無話不談。

首度來台現身的孫鍾元表示，看到現場這麼多人讓他感到非常驚訝，也覺得深受歡迎，心情非常開心，「這四年來，寶珀對我而言不單是一只手表，而是能讓我精準管理時間的夥伴。」同時由於他今日手上配戴了一款Villeret全日曆月相表，分享時他並表示，「手表上有個非常可愛的月亮臉，我追求製作出完美且美味料理給顧客的心情，與寶珀製作完美腕表給客人的心態是不謀而合的。」

另一位名廚Jimmy Lim林恬耀則表示，特別喜歡手上的Fifty-Fathosm五十噚腕表，低調中又有力量感，藏有很多細節，就像他喜歡料理的方式、將用心藏在細節裡，「懂得就懂」；同時他也分享最喜歡料理過程中，他最享受前置構思的部分，讓他將所有時間與想法都傾注在一道菜裡，展現美味與創意。

今日出席活動上，孫鍾元配戴了一款Blancpain的Villeret全日曆月相表，以齊備包含時間、日期、星期、月份、月相等多重時間資訊的「全日曆」功能，展現對生命節奏的信手拈來、斯文也古典；林恬耀手上則有一只五十噚系列的潛水自動表，表款將提供300米防水性能、防刮磨的藍寶石水晶鏡面表圈，呈現戶外運動生活的水陸兩棲、優雅從容。

身為擁有超過290年歷史的Blancpain寶珀，是少數無間斷、擁有深長歷史的瑞士高級製表。隨著本次台北101購物中心三樓的限時店開幕，Blancpain並推薦了全新Villeret系列Ultraplate超薄表與多款Ladybird Colors系列Diamond Bloom月相鑽表。

其中Villeret系列Ultraplate超薄表是以表廠所在地得汝拉山谷為靈感，超薄雙層表殼並具備100小時動力儲存，可讓配戴者即便在周末換上較運動風格的Fifty-Fathoms五十噚表款，周一上班重新拾起Villeret超薄表，依然能恆常運作，表款機芯並採用抗磁性的矽游絲，另搭配安全校正機制。另一款Ladybird系列鑽表則是在1940年代末至1950年代問世，除了鑲嵌高品質鑽石，面盤的珍珠母貝也特別與貴金屬的色調相輝映，搭配上自動上鍊機芯，象徵新世代女性在職場上的從容果敢、同時不忘甜美閃耀。

Blancpain台北101限時專賣店已由即日起開始營運，可洽台北101購物中心三樓鄰近松智路環，親臨鑑賞。

為了全新限定店開幕，Blancpain並加碼一只全球獨賣、台北101限定的 Villeret Ultraplate超薄表，選擇以黃K金細節搭配綠色皮表帶，訂價33萬6,000元。圖／Blancpain提供

孫鍾元手上配戴了型號6654N-3642-55B的Villeret全日曆月相表，102萬1,000元。圖／Blancpain提供

韓國人氣名廚孫鍾元（Son Jong Won）今日現身Blancpain台北101限時專賣店，並大方分享他對於料理、時間的想法。記者沈昱嘉／攝影

韓國名廚、Blancpain品牌好友孫鍾元（Son Jong Won）（右）今日現身台北101，並與新加坡籍米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀一同出席站台，同時Blancpain也宣佈，邀請林恬耀正式加入Blancpain成為品牌好友。記者沈昱嘉／攝影

Blancpain近日推薦了全新Villeret系列Ultraplate超薄表，以38毫米的中性尺寸搭配鮭魚色面盤，古典雋永，33萬6,000元。圖／Blancpain提供

Jimmy Lim林恬耀（左）與孫鍾元不時交換對於彼此菜色的欣賞，更有對時間、手表的品味見解。記者沈昱嘉／攝影

瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）於台北101購物中心三樓開設全新限時專賣店，位置臨近於松智環，並接軌總廠最新設計概念。圖／Blancpain提供

擁有柔美月相顯示功能與自動上鍊機芯的Blancpain Ladybird Colors系列Diamond Bloom月相表，柔美自信，展現當代女性的自主一面，374萬元。圖／Blancpain提供