孫鍾元、林恬耀雙人氣主廚 現身Blancpain台北101限定店
台北101今日又有新鮮事！同時手握兩間米其林一星餐廳的韓國名廚孫鍾元（Son Jong Won）今日現身台北101，並與新加坡籍米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀一同站台寶珀（Blancpain）限定店，兩人除分享如何演繹BLANCPAIN的Art de Vivre生活藝術精神，更大方分享對台灣美食的心得，高級手表與Fine Dining的相似之處、無話不談。
首度來台現身的孫鍾元表示，看到現場這麼多人讓他感到非常驚訝，也覺得深受歡迎，心情非常開心，「這四年來，寶珀對我而言不單是一只手表，而是能讓我精準管理時間的夥伴。」同時由於他今日手上配戴了一款Villeret全日曆月相表，分享時他並表示，「手表上有個非常可愛的月亮臉，我追求製作出完美且美味料理給顧客的心情，與寶珀製作完美腕表給客人的心態是不謀而合的。」
另一位名廚Jimmy Lim林恬耀則表示，特別喜歡手上的Fifty-Fathosm五十噚腕表，低調中又有力量感，藏有很多細節，就像他喜歡料理的方式、將用心藏在細節裡，「懂得就懂」；同時他也分享最喜歡料理過程中，他最享受前置構思的部分，讓他將所有時間與想法都傾注在一道菜裡，展現美味與創意。
今日出席活動上，孫鍾元配戴了一款Blancpain的Villeret全日曆月相表，以齊備包含時間、日期、星期、月份、月相等多重時間資訊的「全日曆」功能，展現對生命節奏的信手拈來、斯文也古典；林恬耀手上則有一只五十噚系列的潛水自動表，表款將提供300米防水性能、防刮磨的藍寶石水晶鏡面表圈，呈現戶外運動生活的水陸兩棲、優雅從容。
身為擁有超過290年歷史的Blancpain寶珀，是少數無間斷、擁有深長歷史的瑞士高級製表。隨著本次台北101購物中心三樓的限時店開幕，Blancpain並推薦了全新Villeret系列Ultraplate超薄表與多款Ladybird Colors系列Diamond Bloom月相鑽表。
其中Villeret系列Ultraplate超薄表是以表廠所在地得汝拉山谷為靈感，超薄雙層表殼並具備100小時動力儲存，可讓配戴者即便在周末換上較運動風格的Fifty-Fathoms五十噚表款，周一上班重新拾起Villeret超薄表，依然能恆常運作，表款機芯並採用抗磁性的矽游絲，另搭配安全校正機制。另一款Ladybird系列鑽表則是在1940年代末至1950年代問世，除了鑲嵌高品質鑽石，面盤的珍珠母貝也特別與貴金屬的色調相輝映，搭配上自動上鍊機芯，象徵新世代女性在職場上的從容果敢、同時不忘甜美閃耀。
Blancpain台北101限時專賣店已由即日起開始營運，可洽台北101購物中心三樓鄰近松智路環，親臨鑑賞。
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