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國際瑜伽日限定獎章來了！ 當天戴Apple Watch完成10分鐘訓練就能解鎖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
在6月21日國際瑜伽日當天，Apple Watch用戶只要記錄10分鐘或以上的瑜伽運動，即可獲得1枚限定版獎章。圖／Apple提供
在6月21日國際瑜伽日當天，Apple Watch用戶只要記錄10分鐘或以上的瑜伽運動，即可獲得1枚限定版獎章。圖／Apple提供

每年6月21日的「國際瑜伽日」即將到來，Apple今年再度透過Apple Watch與Apple Fitness+邀請全球用戶一起動起來，以更健康、更有儀式感的方式迎接這項全球性健康節日。喜愛收集Apple Watch獎章的用戶，不能錯過國際瑜伽日限定版獎章，只要在6月21日當天完成10分鐘以上的瑜伽訓練紀錄，即可成功解鎖收集，為自己的健康旅程留下特別紀念。

國際瑜伽日限定版獎章旨在鼓勵更多人透過簡單且容易入門的方式接觸瑜伽，無論是剛開始接觸瑜伽的新手，或是已有多年練習經驗的愛好者，都能透過Apple Watch輕鬆記錄運動成果。使用者只需在Apple Watch的「體能訓練」App中選擇「瑜伽」項目，即可追蹤運動時間、主動消耗卡路里與心率等數據，完成後還能在iPhone的「健身」App中查看完整運動紀錄與分析。

除了限量獎章活動，Apple Fitness+也同步推出全新瑜伽內容，共同響應國際瑜伽日。今年新增的「與Jessica一起晨間瑜伽」系列課程，由多堂10分鐘流動瑜伽組成，專為忙碌現代人的早晨設計。透過深呼吸、伸展與舒緩動作，幫助用戶在一天開始前喚醒身心、調整狀態，以更充沛的精神迎接日常挑戰。

Apple Fitness+目前提供數千堂瑜伽課程，內容涵蓋10分鐘至45分鐘不同時長，並依照訓練需求規劃多種系列課程。其中包括「4週建立瑜伽習慣」計畫，協助用戶循序漸進培養規律運動習慣，以及「12堂伸展瑜伽流動」課程，透過溫和伸展與舒緩音樂，引導身體放鬆並紓解壓力。

Apple Watch全系列也持續強化健康與健身體驗，支援瑜伽運動追蹤與全天候健康監測功能，除了記錄運動數據外，Apple Watch也整合活動記錄、睡眠追蹤、正念練習與生命徵象監測等功能，幫助用戶從運動、睡眠到心理健康，建立更完整的健康管理習慣。6月21日當天，別忘了戴上Apple Watch，完成10分鐘瑜伽練習，一起解鎖這枚一年一度的限定版榮譽。

瑜珈 Apple

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