快訊

北北基大雷雨！北市中正區工地驚傳吊車遭雷擊 2工人送醫

暴雨灌雙北！公館、衡陽路淹大水 蟑螂大軍爬上騎樓避難

利率連九凍！房市政策不變 央行：擔憂民眾信用擴張

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林6月6家新入選出爐！這家鵝肉每天只賣4小時

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
臺北的「青嬌」。圖／摘自米其林官網
臺北的「青嬌」。圖／摘自米其林官網

在《臺灣米其林指南2026》即將於7月21日公布之前，《臺灣米其林指南》公佈6家位於臺北、新北臺中的6月新入選餐廳，分別是臺北的小吃「青嬌」、「開囍」、「武田咖哩」，新北的「碧潭橋頭鵝肉」、「海山魯肉飯」，以及臺中的小吃「東沐。食在」。

位於臺北市濟南路的「青嬌」主打雞湯專門店，自湯頭出發，延伸至一整套完整的餐桌體驗。米其林評審員特別推薦「招牌黃金雞燉湯」，「選用臺灣的母玉米雞，搭配金華火腿、扁尖筍熬煮六小時，味道濃醇鮮甜。附上以魚露、檸檬汁、青梅製作的調醬，沾在雞肉上享用，酸酸甜甜別有新意。」此外，「上海青香菜飯」也同樣獲得米其林評審員的青睞：「粒粒分明，帶有臘肉的鹹香，風味質樸而細膩。」

位於臺北市信義區的「開囍」，是一家新興傳統小吃店，空間明亮時髦，賣的卻是傳統滷肉飯。米其林評審員特別推薦「招牌滷肉」，「以細火慢燉，肉質軟嫩彈牙、鹹甜適中，不論搭配米飯或麵條都相當合適。再添上半熟荷包蛋和一匙店家自製的辣椒醬，滋味更加濃郁。」

民生社區的「武田咖哩」，由曾在高雄米其林一星餐廳「Liberté」服務的日籍名廚武田健志所開設，主打日式咖哩套餐，以和牛蘇格蘭蛋為招牌，此外還有炸雞與炸蝦可選擇。米其林評審員指出，「店家的咖哩醬是加入日式高湯熬製而成，鹹香下飯，呈現濃郁的香料與蔬菜風味。」米其林評審員同時推薦甜點「靜岡抹茶奶酪」，「不妨點上一份，為餐食畫下甜美的句點。」

開在新北市新店北新路的「碧潭橋頭鵝肉」，每天僅營業4小時，鵝肉往往在下午一點以前就完售。米其林評審員對這家小吃店讚譽有加，「招牌的煙燻鵝肉從選材到製作，皆堅持一貫水準。」有意品嘗美味的老饕們，敬請把握營業時間。

「海山魯肉飯」原本就是新北市的魯肉飯名店，現在連米其林評審員也給予肯定，「這裡的滷肉飯肉燥油潤軟嫩，米飯充分吸收醬汁，每一口都能嘗到鹹甜醬香。」招牌排骨酥湯也獲得米其林評審員青睞，「排骨酥鬆軟易入口，湯頭帶有冬瓜的清甜與胡椒的香氣。」

台中家常鴨肉小吃「東沐。食在」位於台中科博館英才路上，融合傳統與創新，也曾獲得「500碗」肯定。米其林評審員特別推薦「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」，「用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，點綴其中的油蔥與紅油醬汁增添一股辛香氣息，味道濃郁且富層次。」

◎《臺灣米其林指南》2026年6月新入選餐廳：

．青嬌：臺北市中正區濟南路二段9號。電話：02-2322-6292

．開囍：臺北市信義區莊敬路441號。電話：02-2758-6866

．武田咖哩：臺北市松山區三民路146號。電話：02-2745-5225

．碧潭橋頭鵝肉：新北市新店區北新路127號。

．海山魯肉飯：新北市板橋區海山路43號。電話：0986-995-292

．東沐。食在：臺中市北區英才路317號。電話：0976-509-191

新北的「海山魯肉飯」。圖／摘自米其林官網
新北的「海山魯肉飯」。圖／摘自米其林官網

臺北的「武田咖哩」。圖／摘自米其林官網
臺北的「武田咖哩」。圖／摘自米其林官網

臺北的「開囍」。圖／摘自米其林官網
臺北的「開囍」。圖／摘自米其林官網

新北的「碧潭橋頭鵝肉」。圖／摘自米其林官網
新北的「碧潭橋頭鵝肉」。圖／摘自米其林官網

臺中的「東沐。食在」。圖／摘自米其林官網
臺中的「東沐。食在」。圖／摘自米其林官網

米其林 臺中 新北

延伸閱讀

碗粿、春捲、小卷米粉...台南國華街十大美食

全新「脂玉金璟雞」當主角！台北鳥喜「雞懷石套餐」首度加入烤鴨胸

台糖80周年慶！與金牌釀酒師、米其林大廚合作推「一步燒・嫩雪花肉」

2026遠百端午佳節 星級名粽 、米其林美饌 、 質感甜點　傳遞最有品味的節慶心意

相關新聞

孫鍾元、林恬耀雙人氣主廚 現身Blancpain台北101限定店

台北101今日又有新鮮事！同時手握兩間米其林一星餐廳的韓國名廚孫鍾元（Son Jong Won）今日現身台北101，並與新加坡籍米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀一同站台寶珀（Blancpain）限定店，兩人除分享如何演繹BLANCPAIN的Art de Vivre生活藝術精神，更大方分享對台灣美食的心得，高級手表與Fine Dining的相似之處、無話不談。

國際瑜伽日限定獎章來了！當天戴Apple Watch完成10分鐘訓練就能解鎖

每年6月21日的「國際瑜伽日」即將到來，Apple今年再度透過Apple Watch與Apple Fitness+邀請全球用戶一起動起來，以更健康、更有儀式感的方式迎接這項全球性健康節日。喜愛收集Apple Watch獎章的用戶，不能錯過國際瑜伽日限定版獎章，只要在6月21日當天完成10分鐘以上的瑜伽訓練紀錄，即可成功解鎖收集，為自己的健康旅程留下特別紀念。

米其林6月6家新入選出爐！這家鵝肉每天只賣4小時

在《臺灣米其林指南2026》即將於7月21日公布之前，《臺灣米其林指南》公佈6家位於臺北、新北、臺中的6月新入選餐廳，分別是臺北的小吃「青嬌」、「開囍」、「武田咖哩」，新北的「碧潭橋頭鵝肉」、「海山魯肉飯」，以及臺中的小吃「東沐。食在」。

美成仙女下凡化身「人間珍珠」 孫藝珍摘TASAKI亞太區品牌大使

日本珠寶品牌TASAKI宣布由南韓女星孫藝珍出任亞太區品牌大使，這也是她繼婚後與育兒生活後，再度以全新形象展開時尚合作。品牌同步釋出形象大片，由孫藝珍演繹TASAKI最具代表性的balance、danger與chants三大系列，藉由其溫柔而堅定的氣質，展珠寶兼具優雅與現代感的設計精神。

身份證有「2、6、8」王品請吃酸辣鮮魷！再享Uber Eats「套餐買1送1」

王品集團旗下「12mini快煮小火鍋」與「就饗鐵板燒」限時推出加菜活動。即日起至6月30日期間，「12mini快煮小火鍋」的LINE好友完成「物資補給轉轉樂遊戲」，即可獲得贈菜優惠券，可享免費的豬、雞、魚肉等食材，每日最高可玩12次。另外7月31日前，至就饗消費2客單人套餐或1客雙人套餐，且身份證字號有「2、6、8」任2碼的消費者，就招待人氣下飯菜「雙喜酸辣鮮魷」1份。

台灣虎航推出「虎萊塢」 10月24日前旅客免費無線機上追劇

以往搭廉價航空缺乏機上娛樂系統打發時間，台灣唯一一家台籍低成本航空公司台灣虎航宣布，下周四起將正式引入無線機上娛樂系統。旅客帶著手機、平板或個人筆記型電腦上機，就能不用App、不用網路，享受空中劇院。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。