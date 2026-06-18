米其林6月6家新入選出爐！這家鵝肉每天只賣4小時

在《臺灣米其林指南2026》即將於7月21日公布之前，《臺灣米其林指南》公佈6家位於臺北、新北、臺中的6月新入選餐廳，分別是臺北的小吃「青嬌」、「開囍」、「武田咖哩」，新北的「碧潭橋頭鵝肉」、「海山魯肉飯」，以及臺中的小吃「東沐。食在」。

位於臺北市濟南路的「青嬌」主打雞湯專門店，自湯頭出發，延伸至一整套完整的餐桌體驗。米其林評審員特別推薦「招牌黃金雞燉湯」，「選用臺灣的母玉米雞，搭配金華火腿、扁尖筍熬煮六小時，味道濃醇鮮甜。附上以魚露、檸檬汁、青梅製作的調醬，沾在雞肉上享用，酸酸甜甜別有新意。」此外，「上海青香菜飯」也同樣獲得米其林評審員的青睞：「粒粒分明，帶有臘肉的鹹香，風味質樸而細膩。」

位於臺北市信義區的「開囍」，是一家新興傳統小吃店，空間明亮時髦，賣的卻是傳統滷肉飯。米其林評審員特別推薦「招牌滷肉」，「以細火慢燉，肉質軟嫩彈牙、鹹甜適中，不論搭配米飯或麵條都相當合適。再添上半熟荷包蛋和一匙店家自製的辣椒醬，滋味更加濃郁。」

民生社區的「武田咖哩」，由曾在高雄米其林一星餐廳「Liberté」服務的日籍名廚武田健志所開設，主打日式咖哩套餐，以和牛蘇格蘭蛋為招牌，此外還有炸雞與炸蝦可選擇。米其林評審員指出，「店家的咖哩醬是加入日式高湯熬製而成，鹹香下飯，呈現濃郁的香料與蔬菜風味。」米其林評審員同時推薦甜點「靜岡抹茶奶酪」，「不妨點上一份，為餐食畫下甜美的句點。」

開在新北市新店北新路的「碧潭橋頭鵝肉」，每天僅營業4小時，鵝肉往往在下午一點以前就完售。米其林評審員對這家小吃店讚譽有加，「招牌的煙燻鵝肉從選材到製作，皆堅持一貫水準。」有意品嘗美味的老饕們，敬請把握營業時間。

「海山魯肉飯」原本就是新北市的魯肉飯名店，現在連米其林評審員也給予肯定，「這裡的滷肉飯肉燥油潤軟嫩，米飯充分吸收醬汁，每一口都能嘗到鹹甜醬香。」招牌排骨酥湯也獲得米其林評審員青睞，「排骨酥鬆軟易入口，湯頭帶有冬瓜的清甜與胡椒的香氣。」

台中家常鴨肉小吃「東沐。食在」位於台中科博館英才路上，融合傳統與創新，也曾獲得「500碗」肯定。米其林評審員特別推薦「紅油蒜味鴨肉乾拌麵」，「用料實在，鮮嫩多汁的鴨肉淋上特製調醬，點綴其中的油蔥與紅油醬汁增添一股辛香氣息，味道濃郁且富層次。」

◎《臺灣米其林指南》2026年6月新入選餐廳：

．青嬌：臺北市中正區濟南路二段9號。電話：02-2322-6292

．開囍：臺北市信義區莊敬路441號。電話：02-2758-6866

．武田咖哩：臺北市松山區三民路146號。電話：02-2745-5225

．碧潭橋頭鵝肉：新北市新店區北新路127號。

．海山魯肉飯：新北市板橋區海山路43號。電話：0986-995-292

．東沐。食在：臺中市北區英才路317號。電話：0976-509-191

新北的「海山魯肉飯」。圖／摘自米其林官網

臺北的「武田咖哩」。圖／摘自米其林官網

臺北的「開囍」。圖／摘自米其林官網

新北的「碧潭橋頭鵝肉」。圖／摘自米其林官網