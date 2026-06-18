美成仙女下凡化身「人間珍珠」 孫藝珍摘TASAKI亞太區品牌大使

日本珠寶品牌TASAKI宣布由南韓女星孫藝珍出任亞太區品牌大使，這也是她繼婚後與育兒生活後，再度以全新形象展開時尚合作。品牌同步釋出形象大片，由孫藝珍演繹TASAKI最具代表性的balance、danger與chants三大系列，藉由其溫柔而堅定的氣質，展珠寶兼具優雅與現代感的設計精神。

此次形象廣告中，孫藝珍首先配戴了TASAKI經典之作balance系列。由創意總監Thakoon Panichgul於2010年打造的balance系列，以「平衡球」為靈感，將大小一致的阿古屋珍珠排列於金屬橫桿上，顛覆傳統珍珠珠寶的既定印象，成為品牌最具代表性的作品之一。簡潔俐落的線條與彷彿懸浮於空中的珍珠排列，讓珍珠展現出前所未有的現代感，也成為全球珠寶愛好者心中的經典。

換上紅唇妝的孫藝珍，也搭配了充滿個性的danger系列亮相。該系列從食蟲植物、鯊魚利牙、蠍子骨骼等自然界危險生物汲取靈感，以尖牙、利爪與角狀線條搭配溫潤珍珠，形成剛柔並濟的強烈對比。孫藝珍佩戴的danger fang、danger neo與danger plus等作品，在柔美之中流露出率性與力量感，也呼應品牌希望透過珍珠傳遞現代女性自信精神的理念。

近年推出的chants系列，則透過純淨的妝髮造型，展現孫藝珍優雅的一面。系列名稱寓意如旋律般悅耳的花之頌歌，透過流暢曲線勾勒花瓣輪廓，以品牌獨有的櫻花金搭配珍珠與鑽石，呈現花朵綻放瞬間的柔美姿態。孫藝珍混搭了chants signature diamonds pave耳環、戒指與腕表，細膩詮釋自然花卉與工藝美學交織而成的浪漫氛圍。

現年44歲的孫藝珍自1999年出道以來，憑藉《我腦海中的橡皮擦》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》以及《愛的迫降》等作品奠定韓流女神地位，曾獲青龍電影獎、大鐘獎及百想藝術大賞肯定，是韓國80後女演員中唯一獲得三大電影獎的大滿貫影后。2022年與玄彬結婚後育有一子，近年逐步回歸演藝圈，除了接拍新作品，也持續活躍於精品時尚領域。此次加入TASAKI，為品牌在亞太市場注入兼具知性與優雅的新形象。

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo阿古屋珍珠與18K白金戒指，96,600元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger fang阿古屋珍珠與18K黃金耳環，60,400元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo diamonds pave阿古屋珍珠與18K白金鑲鑽項鍊，19萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI danger系列。圖／TASAKI提供

TASAKI danger signature阿古屋珍珠與18K櫻花金戒指，10萬4,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI chants duo阿古屋珍珠與18K櫻花金鑲鑽戒指，18萬3,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance diamonds solo阿古屋珍珠與18K白金鑲鑽耳環，46萬4,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍。圖／TASAKI提供

TASAKI balance neo diamonds pave阿古屋珍珠與18K白金鑲鑽耳環，20萬1,000元。圖／TASAKI提供

TASAKI balance plus阿古屋珍珠與18K黃金戒指，12萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI danger系列及TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列及TASAKI阿古屋珍珠項鍊。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹TASAKI balance系列。圖／TASAKI提供

TASAKI balance signature diamonds pave阿古屋珍珠與18K白金鑲鑽戒指，55萬元。圖／TASAKI提供