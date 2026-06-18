美成仙女下凡化身「人間珍珠」 孫藝珍摘TASAKI亞太區品牌大使
日本珠寶品牌TASAKI宣布由南韓女星孫藝珍出任亞太區品牌大使，這也是她繼婚後與育兒生活後，再度以全新形象展開時尚合作。品牌同步釋出形象大片，由孫藝珍演繹TASAKI最具代表性的balance、danger與chants三大系列，藉由其溫柔而堅定的氣質，展珠寶兼具優雅與現代感的設計精神。
此次形象廣告中，孫藝珍首先配戴了TASAKI經典之作balance系列。由創意總監Thakoon Panichgul於2010年打造的balance系列，以「平衡球」為靈感，將大小一致的阿古屋珍珠排列於金屬橫桿上，顛覆傳統珍珠珠寶的既定印象，成為品牌最具代表性的作品之一。簡潔俐落的線條與彷彿懸浮於空中的珍珠排列，讓珍珠展現出前所未有的現代感，也成為全球珠寶愛好者心中的經典。
換上紅唇妝的孫藝珍，也搭配了充滿個性的danger系列亮相。該系列從食蟲植物、鯊魚利牙、蠍子骨骼等自然界危險生物汲取靈感，以尖牙、利爪與角狀線條搭配溫潤珍珠，形成剛柔並濟的強烈對比。孫藝珍佩戴的danger fang、danger neo與danger plus等作品，在柔美之中流露出率性與力量感，也呼應品牌希望透過珍珠傳遞現代女性自信精神的理念。
近年推出的chants系列，則透過純淨的妝髮造型，展現孫藝珍優雅的一面。系列名稱寓意如旋律般悅耳的花之頌歌，透過流暢曲線勾勒花瓣輪廓，以品牌獨有的櫻花金搭配珍珠與鑽石，呈現花朵綻放瞬間的柔美姿態。孫藝珍混搭了chants signature diamonds pave耳環、戒指與腕表，細膩詮釋自然花卉與工藝美學交織而成的浪漫氛圍。
現年44歲的孫藝珍自1999年出道以來，憑藉《我腦海中的橡皮擦》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》以及《愛的迫降》等作品奠定韓流女神地位，曾獲青龍電影獎、大鐘獎及百想藝術大賞肯定，是韓國80後女演員中唯一獲得三大電影獎的大滿貫影后。2022年與玄彬結婚後育有一子，近年逐步回歸演藝圈，除了接拍新作品，也持續活躍於精品時尚領域。此次加入TASAKI，為品牌在亞太市場注入兼具知性與優雅的新形象。
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