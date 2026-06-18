身份證有「2、6、8」王品請吃酸辣鮮魷！再享Uber Eats「套餐買1送1」

王品集團旗下「12mini快煮小火鍋」與「就饗鐵板燒」限時推出加菜活動。即日起至6月30日期間，「12mini快煮小火鍋」的LINE好友完成「物資補給轉轉樂遊戲」，即可獲得贈菜優惠券，可享免費的豬、雞、魚肉等食材，每日最高可玩12次。另外7月31日前，至就饗消費2客單人套餐或1客雙人套餐，且身份證字號有「2、6、8」任2碼的消費者，就招待人氣下飯菜「雙喜酸辣鮮魷」1份。

即日起至6月30日，至Uber Eats選購「12mini 快煮小火鍋」的黃金雞湯雙倍嫩雞鍋套餐、「就饗鐵板燒」的「塔香雞腿丁套餐＋蒜香鮮蝦」或「醬燒雪花牛＋蔥蛋套組」，原價每組316到416元，限時享「買1送1」，每份平均158到208元。

端午連假到來，「吉豚屋」自即日起至6月2日推出期間限定「端午盛宴」。「端午三享特餐」內含吉豚雞排丼、濃厚起司炸麻糬，以及蜜桃蘋果雪糕／海鹽檸檬雪糕（2選1），原價347元，優惠價269元。另外同步推出「雙享加購」優惠活動，凡購買任一主餐，即可以優惠價加購「端午雙享A套餐」或「端午雙享B套餐」，原價98、108元，加購優惠價69、79元。

在 Uber Eats 選購「12mini 快煮小火鍋」指定套餐限時買1送1。圖／王品集團提供