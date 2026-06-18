台灣虎航推出「虎萊塢」 10月24日前旅客免費無線機上追劇

以往搭廉價航空缺乏機上娛樂系統打發時間，台灣唯一一家台籍低成本航空公司台灣虎航宣布，下周四起將正式引入無線機上娛樂系統。旅客帶著手機、平板或個人筆記型電腦上機，就能不用App、不用網路，享受空中劇院。

台灣虎航宣布與全球航空娛樂與數位服務領導品牌Bluebox Aviation Systems合作，於6月25日下周四凌晨0時1分起，全機隊正式啟用並導入無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」。旅客只需在機艙內透過自身的手機、平板或筆記型電腦等個人行動裝置連接無線機上娛樂系統，無需下載App即可享受強檔電影與熱門影集，還能輕鬆瀏覽電子版機上雜誌《tigertales》並掌握即時航程地圖。

台灣虎航說，飛行達1萬英呎高度後，旅客便可開啟個人行動裝置，並連結機上專屬的無線機上娛樂系統。台灣虎航攜手機上娛樂內容服務商Stellar Entertainment，針對亞洲旅客的喜好，量身打造專屬空中片單，以好萊塢強檔大片、亞洲熱門話題電影及親子全家歡樂為三大選片核心指標，滿足不同年齡層旅客的空中娛樂需求。

台灣虎航表示，首輪將推出《F1電影》、《湯姆貓與傑利鼠》與《夏日的檸檬草》等。另有人氣話題影集，《安眠書店》、《死亡男孩偵探社》，以及《逆轉狂籃》等，讓旅客在空中時間也能輕鬆追劇，片單也會隨每季更新。

為慶祝全新無線機上娛樂系統上線，台灣虎航開放旅客免費使用，直到今年10月24日。10月25日起搭機的旅客，如為tigerpro與tigersmart票價組合之旅客，可免費獲得專屬體驗序號，其他旅客得於機上以新台幣99元的價格購買。