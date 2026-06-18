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開車族小心假郵件！ETC繳費通知「沒有車號就是詐騙」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
民眾若收到「沒有車號」的欠費通知，切勿點擊連結並立即刪除，避免受騙。圖／遠創智慧提供
民眾若收到「沒有車號」的欠費通知，切勿點擊連結並立即刪除，避免受騙。圖／遠創智慧提供

開車族注意！近期又有詐騙集團再度發送停車費待繳之偽冒郵件，誘騙民眾點擊連結並盜刷。遠創智慧提醒，申辦「eTag自動儲值」並加入「eTag停車會員」，除了有通行費9折優惠，還能避免通行費及停車費欠繳困擾。若收到ETC或停車費欠費簡訊或電子郵件，請牢記「沒有車號，就是詐騙！」的黃金原則，切勿點擊連結並立即刪除以防受騙。

遠通電收子公司遠創智慧今日宣布，國道通行費與停車費有全新支付方式，開放eTag停車會員透過玉山銀行官網或玉山Wallet App，將「玉山e point」 1:1轉換為「eTag POINTS」，可全數折抵國道通行費、全台3700場uTagGo合作停車場及路邊停車費，使用玉山卡綁定eTag自動儲值還可享有通行費9折優惠。遠東商銀則祭出價值200元回饋及停車免費等好康，幫助開車族精打細算對抗通膨。

遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，為提供eTag用戶更多元、便利的支付與點數應用場景，遠創智慧持續跨業拓展「eTag POINTS」累點管道。除了超商與加油站業者，金融合作則繼台新Point之後，再攜手「玉山e point」，嘉惠雙方客戶以點數折抵通行費與停車費等行車日常消費，進一步擴大高便利性的「車經濟生態圈」。

玉山銀行 遠東商銀

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