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7-ELEVEN攻「全齡食控」商機 年營收衝破300億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN進而強化開發「蛋白友好」與「全齡營養補給」商品，涵蓋豆漿、優格、營養飲品及多元鮮食餐盒等品項。統一超/提供
7-ELEVEN進而強化開發「蛋白友好」與「全齡營養補給」商品，涵蓋豆漿、優格、營養飲品及多元鮮食餐盒等品項。統一超/提供

超商鮮食邁向全齡「食控」新時代，7-ELEVEN觀察到飲食管理、多元組合已成為超商鮮食消費的主流，無論年輕族群或銀髮世代在購買商品時均關注「高纖、蛋白質、少添加、營養補充」等訴求，帶動相關商品業績攀升，其中健康相關食飲2025年營收逾300億元，7-ELEVEN推出獨家食飲商品，並於今年擴大建置「Simple Fit」冷藏專區，同時以超商首創「AI美食護照」精準提供個人化飲食推薦，從商品開發、陳列規劃到數位服務，架構適合「全齡飲食」的社會廚房。

7-ELEVEN自2020年推出Simple Fit生活提案，提供外食族營養菜單，迄今已推出逾百款系列商品，為便利消費者挑選適合自己的飲食搭配，繼於門市設置「星級饗宴」、「天素地蔬」等品牌專區，今年起再於冷藏冰箱打造全新「Simple Fit」品牌專區，商品集中陳列方便選購，預計在今年夏天達500店，同時擴大於熱食自助區結合在地契作農產，引進蒸玉米、蒸地瓜等原型食物於超過2500店販售，即日起也推出「香草岩鹽雞胸餐盒」、「繽紛水果沙拉」等新品豐富商品結構。

7-ELEVEN發現青銀兩大世代共同追求健康營養補給的需求，年輕族群喜愛展現自我、中壯年和銀髮族則更加重視均衡營養。7-ELEVEN進而強化開發「蛋白友好」與「全齡營養補給」商品，涵蓋豆漿、優格、營養飲品及多元鮮食餐盒等品項。例如從會員數據觀察發現，「增雞蛋白餐」、「21Plus香草烤雞腿時蔬餐」兩大明星商品均獲得29歲以下和50歲以上的消費者喜愛，去年熱賣超過千萬份，7-ELEVEN除了現有販售5款輕食餐盒，近期也全新推出「歐姆蛋牛肉咖哩飯」，於滑嫩歐姆蛋中添加金盞花萃取物(含葉黃素)，提升商品營養價值。

觀察近三年7-ELEVEN冷藏飲料乳品、豆漿、蛋白飲等商品占比和業績均達到雙位數成長，7-ELEVEN積極開發獨家差異化商品，像是「統一陽光無加糖超優蛋白豆漿」、Base&U無乳糖機能牛乳系列、福樂超能蛋白系列等，6月24日起全新推出支持在地青年團隊的「禾乃川全豆豆乳300ml」，100%使用在地生產、整顆黃豆研磨不濾渣，無加糖更能保留自然豆香與濃郁風味，提供全齡友善的優質蛋白新選擇！除了飲品，7-ELEVEN也發現優格是冷藏商品中業績攀升最快的品類，7-ELEVEN販售逾10種優格選擇，可滿足兒童、青壯年以及中高齡族群全齡需求，即日起至6月23日優格指定品項任選2件55元。

看好健康飲食市場長期發展，7-ELEVEN攜手供應商夥伴，在兼顧美味的前提下，推動上百款自有鮮食商品朝減脂、減糖、減鈉方向開發，多項商品更取得國際第三方驗證機構A.A.無添加驗證（Clean Label），並主動標示蛋白質含量、穆斯林友善飲食及素蔬食資訊，近期更有超過10款鮮食商品入選2026年Eatender銀髮友善食品認證，涵蓋便當、配菜等多元類別，其中「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」、「統一蛋糕屋蒸果子牛奶戚風」更於今年2百多件投稿商品當中脫穎而出獲得「包裝友善獎」，持續提升食品透明度與便利消費者選購。

超商 營收

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