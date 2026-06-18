台灣虎航推出全新無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」。

國內唯一低本成航空台灣虎航，今(18)日宣布正式與全球航空娛樂與數位服務領導品牌Bluebox Aviation Systems展開合作，台灣虎航將於6月25日凌晨00:01起，全機隊正式啟用並導入無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」。旅客只需在機艙內透過自身的手機、平板或筆記型電腦等個人行動裝置連接無線機上娛樂系統，無需下載APP即可享受強檔電影與熱門影集，還能輕鬆瀏覽電子版機上雜誌《tigertales》並掌握即時航程地圖，享受更豐富流暢的多功能數位體驗，為每段旅程注入更多樂趣。

隨著行動裝置的普及，影片觀賞及數位娛樂習慣已深度融入大眾的生活。台灣虎航本次導入的無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」，旅客搭機時不需依賴傳統椅背上的螢幕，登機後達1萬英呎的高度，並開啟個人的行動裝置並連結機上專屬的無線機上娛樂系統，即可登入台灣虎航專屬的空中數位娛樂平台，享受個人的空中劇院。

為了帶給虎迷們最豐富且精彩的空中旅程，台灣虎航攜手機上娛樂內容服務商Stellar Entertainment，針對亞洲旅客的喜好量身打造專屬空中片單，以好萊塢強檔大片、亞洲熱門話題電影及親子全家歡樂為三大選片核心指標，滿足不同年齡層旅客的空中娛樂需求。首輪將推出精彩電影，包含熱血沸騰的《F1電影》、笑料不斷的《湯姆貓與傑利鼠》與充滿文藝氣息的台灣在地熱門國片《夏日的檸檬草》等。另還有人氣話題影集，精選包括全球爆紅的驚悚影集《安眠書店》、睡魔漫畫宇宙延伸的《死亡男孩偵探社》，以及運動職場喜劇《逆轉狂籃》等，讓旅客在空中時間也能輕鬆追劇。片單將於每季更新，讓經常搭乘台灣虎航的忠實虎迷們每次飛行都能發現新驚喜。

Bluebox執行長Kevin Clark對於本次的合作也特別表示，「台灣虎航在推動附加服務及機內創新體驗，在業界一直享有著名且極高的聲譽。本次藉由Bluebox提供的數位服務系統，協助台灣虎航快速建立起高效的數位搭機生態，也歡迎旅客搭機體驗Bluebox提供的優質服務。」

為慶祝全新無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」上線，台灣虎航特別提供專屬體驗，凡於2026年10月24日前(含)搭乘台灣虎航的旅客，皆可免費使用全新無線機上娛樂系統「虎萊塢tiger.mov」。自2026年10月25日起搭機的旅客，如為tigerpro與tigersmart票價組合之旅客，則可免費獲得專屬體驗序號，其他欲使用此服務之旅客，亦可於機上以新台幣99元的價格向客艙組員購買序號，就能輕鬆輸入解鎖、享受空中個人電影院。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。未來，台灣虎航也將持續秉持「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，透過多元服務的推陳出新，陪伴旅客於航程中擁有最精彩豐富的空中時光。