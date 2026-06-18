Meta爆大規模停權爭議 邱臣遠籲政府強化數位權益保障

近日Meta旗下Facebook、Instagram、Threads傳出大規模停權事件，不少帳號在缺乏明確說明下遭封鎖，申訴與復權程序也充滿不確定性，引發社會關注。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠表示，政府不能只是提供申訴窗口，而應積極保障人民權益。

邱臣遠今天在臉書表示，此案不只是有多少名人或網紅受影響，而是每位使用者的數位權益。如今社群平台早已不只是分享生活的工具，更是工作、創業、行銷與品牌經營的重要基礎。

許多人透過社群累積客戶、商譽與內容資產，若因系統誤判或不明原因遭停權，損失的不只是帳號，更是多年投入的時間與心血。更令人憂心的是，問題發生後，使用者往往找不到有效協助，只能透過制式管道反覆申訴，卻難以獲得明確回應。面對大型跨國平台，個人顯得格外弱勢。

邱臣遠認為政府不能只是提供申訴窗口，而應積極保障人民權益。他主張：要求大型平台建立透明停權機制，清楚說明原因與流程。建立快速有效的申訴與復權管道。推動數位消費者保護制度，強化法律保障。要求大型平台在台灣建立足夠的服務與溝通機制。

邱臣遠說，網路存取權、數位資產與個資安全，已是重要公共議題。科技發展不應建立在使用者無助的基礎上，更不能讓黑箱機制凌駕於人民權益之上。科技應服務人民，平台擁有影響力，也必須承擔相應責任。守護數位權益、強化數位主權，政府與企業都責無旁貸。