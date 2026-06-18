桃園推珍珠海岸特色伴手禮 融入設計美學翻轉濱海品牌形象

桃園市觀旅局針對濱海觀光品牌「珍珠海岸」，推動產業輔導計畫，媒合在地小農與餐飲業者推包裝改善與產品開發，於節慶前夕推出五款融合在地故事與設計美學的特色伴手禮，將沿海觀光資源商品化，協助地方建立自主品牌，全方位搶攻節慶送禮商機，展現地方創生的精緻軟實力。

端午吃粽，少不了提味的靈魂配角，新屋卡托米利坊推出「石滬海鮮醬禮盒」，精選店內熱賣的小魚乾醬與蝦米醬，主打新屋傳統石滬人家的文化故事，堅持材料簡單、不加鹽巴，僅憑手工爆炒逼出海味天然香氣，並透過溫馨手作的包裝風格傳遞家常溫度。

觀音鼎好-好客食堂旗艦店則將在地魩仔魚製成肉乾，開發出全新口味，融入珍珠海岸CIS元素全新升級「聚財神豬禮盒」，將職人手作肉乾與海岸鮮味精緻封存，享用完肉乾後外盒可直接化身為造型具文化寓意的小豬撲滿，達成兼具環保與文創價值的綠色消費。

在飲品與休閒食品部分，業者則結合地景特色的打造海岸風味咖啡與天然蜂蜜禮盒，作為節慶贈禮與飯後解膩選擇。新屋莫內創意花園推出「畫家系列藝術濾掛咖啡禮盒」將園區、永安海螺文化體驗園區、永安漁港夜景透過藝術畫作形式呈現，並依景點意境調配專屬咖啡焙度及風味。

蘆竹豆趣咖啡融入五酒桶山、許厝港溼地、白沙岬燈塔、石滬文化等地景打造「珍珠海岸專屬風味咖啡」，包裝運用一體成形結構設計，極具收藏價值與地方辨識度。蘭園養蜂場「四季蜂收」蜂蜜禮盒則嚴選台灣四季天然蜜，傳達蜂農依循自然採收、與土地共好的品牌精神，將四季的花香與土地溫度，轉化為剛剛好的甜蜜心意。

觀旅局表示，本次產業輔導核心在於透過視覺美學與故事重塑品牌形象，協助突破過往單純餐飲零售的局限，升級為精品級伴手禮，透過節慶送禮的消費契機，不僅實質提升店家營收，更讓收禮者透過產品識別對桃園珍珠海岸產生鮮明記憶，進而帶動未來實體走訪、深度探索的觀光效益，達成地方創生的長遠目標。