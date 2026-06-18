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夏日的粉嫩輕快 HUBLOT科技陶瓷Big Bang Summer限量時計 甜美上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由於夏日造型多以輕便為取向，手腕上的時計因而成為全身亮點，透過色彩展現獨特品味。圖／HUBLOT提供
由於夏日造型多以輕便為取向，手腕上的時計因而成為全身亮點，透過色彩展現獨特品味。圖／HUBLOT提供

無論任何一種色彩，只要披上一層「粉」之後都柔和了起來，宛如濾鏡般的粉彩視覺將讓人心情放鬆、帶來幻夢般的甜美聯想。自2021年起，HUBLOT宇舶表持續以「Hublot Loves Summer」為主題展現盛夏生活風格，近日品牌火速遞上年度最新設計，將晨曦粉、薄荷綠與天空藍三種高科技陶瓷粉彩合而為一，帶來Big Bang Summer陀飛輪與Big Bang Summer計時碼表，獻上一段清新輕盈的幻夢時光。

兩只表款的其一為全球限量200只、型號為441.ERG.6610.RX的Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表，另一只為全球限量10只、型號為429.ERG.6610.RX的Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪，兩只表款都使用經噴砂與拋光處理的晨曦粉與薄荷綠高科技陶瓷表殼，並搭配天空藍高科技陶瓷表圈與同色系表背。

其中Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表具鏤空面盤，讓人得以欣賞HUB1280自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯的導柱輪運作，並將和白色、淺色甚至深色系衣物無違和相容，表款同時提供了72小時、三日的動力儲存與100米防水性能。沙灘、郊溪或遊艇？都很合拍、愜意自得。

另一款Big Bang自動上鍊陀飛輪則流洩出Big Bang Summer的奢華一面，宛如年幼時櫥窗裡的美味糖果，但蛻變為大人世界的超限量精品，由於拋光晨曦粉色藍寶石水晶面盤搭配上了全藍寶石水晶製造的機芯橋板，光線和想像力都可穿梭在現實與空想的縫隙，一趟沒有終點、讓人無限想望的旅程將如陀飛輪分秒轉動，精彩、就在下一瞬自然發生。

Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪腕表，開放式的面盤，透過陀飛輪的分秒運轉和通透機芯，展現夏日的愉悅放鬆。圖／HUBLOT提供
Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪腕表，開放式的面盤，透過陀飛輪的分秒運轉和通透機芯，展現夏日的愉悅放鬆。圖／HUBLOT提供

全球限量200只、型號為441.ERG.6610.RX的HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表，101萬7,000元。圖／HUBLOT提供
全球限量200只、型號為441.ERG.6610.RX的HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表，101萬7,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪腕表，MHUB6035自製自動上鍊陀飛輪機芯，全球限量10只、349萬4,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷陀飛輪腕表，MHUB6035自製自動上鍊陀飛輪機芯，全球限量10只、349萬4,000元。圖／HUBLOT提供

HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表的柔美粉色設計，將讓夏日時光顯得輕快而輕盈。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宇舶表Big Bang Summer粉彩陶瓷計時碼表的柔美粉色設計，將讓夏日時光顯得輕快而輕盈。圖／HUBLOT提供

HUBLOT宇舶表火速遞上年度最新設計，以粉色的高科技陶瓷，展現夏日的幻夢度假心情。圖／HUBLOT提供
HUBLOT宇舶表火速遞上年度最新設計，以粉色的高科技陶瓷，展現夏日的幻夢度假心情。圖／HUBLOT提供

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