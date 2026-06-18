500 碗攜手環境部頒發「友善食力獎」　聚焦外送包裝減量與淨零綠生活

台灣最具指標性的在地小吃評選活動「500碗」，今年邁向全新里程碑。為了讓在地美食不僅承載溫暖的人情味與文化傳承，更能與環境永續並行，今年特別與環境部共同合作，首度設立並頒發「500 碗 X 環境部 友善食力獎」。這項特別獎的創設，結合台灣人最熟悉的美食與外送情境，藉由指標性小吃店家的指標效應，鼓勵餐飲業者與廣大消費者共同在日常生活中實踐「源頭減量」，讓享用美食的同時也能兼顧地球的未來。

隨著外送經濟的蓬勃發展，餐點包裝所帶來的廢棄物問題日益顯著。環境部期待透過「友善食力獎」的頒發，特別強調「外送餐點包裝減量」的核心概念。

減少不必要提供 優化包裝設計

所謂的包裝減量，並非要求小吃業者完全不使用包裝，而是引導店家從實際可行的日常作法開始，優先減少塑膠袋、封膜、橡皮筋等非必要的包材。同時，環境部也極力鼓勵業者推動包裝設計的簡化，朝向「簡化、減量、材質單一化」的方向發展。透過減少多層包裝與裝飾性包材，不僅能有效降低店家的包裝成本，更能大幅減少後端回收處理的困難度，進而建立起大眾友善環境的消費新習慣。

為了落實這項綠色轉型，環境部針對餐飲業者的推動主軸，主要聚焦於「減少不必要提供」與「優化包裝設計」。

環境部建議業者採取「不主動提供」原則，針對一次用餐具、購物袋、吸管及調味包等物品，應改由消費者有具體需求時再主動索取，避免習慣性提供所造成的資源浪費。在包材的選擇上，業者應優先導入易回收的設計，選擇材質單一且易於分離的餐具餐盒，例如以紙類取代塑膠。此外，外送平台亦能透過優化點餐介面，設計更明確的選單讓消費者主動勾選是否需要袋子，透過平台、店家與消費者的三方合作，降低預設提供所造成的浪費。

倡導惜食行動 降低食材碳足跡

除了產業端的變革，環境部對於民眾在「淨零綠生活」的實踐上，特別是在「吃」的面向，也寄予了深切的期許。環境部期盼民眾能從調整日常飲食習慣開始，在外食或日常用餐時，優先自備飲料杯、餐具及購物袋，並積極選擇提供循環容器服務的友善店家。

同時，環境部也倡導惜食行動與綠色飲食，鼓勵大眾依實際需求「吃多少、點多少」，減少廚餘產生，並優先選擇在地與當季食材，以降低食材運輸的碳足跡。透過消費者行為改變與產業供應調整的雙軌並行，環境部期望能逐步形塑出低碳、減廢且永續的飲食生活型態，共同邁向淨零碳排的未來。

外送業者鼓勵店家，使用永續包材。圖／Uber Eats提供

500碗與環境部攜手推出「友善食力獎」，鼓勵小吃業者使用可回收的包材。本報資料照片