晶華搶攻618商機、BUFFET 餐券下殺68折搶客 首度推出單人套票

台北晶華酒店搶攻暑假聚餐與618電商購物節商機，即日起在官網推出年度「618電商節」餐券優惠，主打栢麗廳、泰市場等熱門餐廳餐券最低68折起，並首度推出「單人套票10張組」新方案，瞄準個人化用餐需求，提前布局暑假餐飲旺季商機。

台北晶華酒店官網即日起限時推出「618電商節」年度餐券優惠。除了栢麗廳與泰市場多款經典人氣餐券外，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，讓消費者能依照自身需求彈性安排用餐時段。其中以栢麗廳平日下午茶單人套票最受矚目，10張一組特價8,800元，相當於68折優惠，成為本次618檔期折扣力道最強的明星商品。活動期間消費者可透過晶華酒店官網—線上旅展專區輕鬆選購，以更優惠的價格提前規劃暑期聚餐行程。

向來是旅展餐券人氣指標的栢麗廳，此次首度推出兩款單人套票商品，其中平日下午茶單人套票10張一組特價8,800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12,800元，約69折。不同於過去以雙人或多人優惠券為主的設計，單人套票更符合現代消費者自主安排聚餐、商務用餐及個人享受美食的需求，同時大幅提升票券使用彈性。此外，栢麗廳也同步推出平日早餐雙人優惠券、平日午餐雙人及四人優惠券，以及平日下午茶雙人與四人優惠券等多項商品，提供消費者更多元的選擇。

同樣深受饕客喜愛的泰市場，也推出多款超值餐券方案，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價12,800元，相當於74折優惠。作為全台知名的泰式海鮮自助餐廳，泰市場集結多款經典泰式熱菜、現點現做料理、新鮮海鮮以及南洋風味甜點，長年擁有穩定支持客群。透過此次618檔期優惠，消費者可與親友共享充滿異國風情的美食饗宴。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，近年消費者對餐券商品的需求已從團體聚餐逐漸延伸至個人化、多元化的使用情境，因此今年特別推出單人套票10張組商品，希望透過更具彈性的產品設計，滿足不同消費族群的用餐需求。搭配618購物節檔期優惠，讓消費者能以更超值的價格享受五星級餐飲服務，同時也為即將到來的暑假聚餐旺季提前暖身。